https://mehrnews.com/x3cdS3 ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ کد مطلب 6849711 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶ تجمع شبانه شبهای اقتدار ملی ارومیه با حال و هوای غدیری ارومیه - تجمع شبانه مردم ولایی ارومیه چهارشنبه شب با حال و هوای غدیری در ارومیه برگزار شد. دریافت 16 MB کد مطلب 6849711 کپی شد مطالب مرتبط پیام استاندار آذربایجان غربی به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام (ره) خرمآباد در مدار غدیر؛از آزادی زندانیان تا جشنهای محلهمحور عید ولایت تقویت امنیت اجتماعی در روانسر نیازمند همافزایی دستگاههاست فعالیت ۳۰ موکب در مهمانی کیلومتری غدیر رامیان «مهمونی کیلومتری غدیر» در همه شهرستان های استان تهران برگزار می شود اجرای طرح «زندگی با آیهها» در ایام غدیر در بوشهر برچسبها تجمع مردمی ارومیه عید سعید غدیرخم
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