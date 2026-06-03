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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۱۶

تجمع شبانه شب‌های اقتدار ملی ارومیه با حال و هوای غدیری

تجمع شبانه شب‌های اقتدار ملی ارومیه با حال و هوای غدیری

ارومیه - تجمع شبانه مردم ولایی ارومیه چهارشنبه شب با حال و هوای غدیری در ارومیه برگزار شد.

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کد مطلب 6849711

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