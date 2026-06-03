تحصیل ۱۹ درصد از دانش آموزان فارسی در مدارس غیردولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمود زاده عصر چهارشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس،گفت: آموزش و پرورش به عنوان، بزرگترین نهاد اجتماعی، بیشترین تاثیر را در گذشته، حال و آینده جامعه دارد.



معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش وپرورش، افزود: کار تربیت بیش از ۱۶ و نیم میلیون دانش‌آموز بر عهده آموزش و پرورش است رسالتی که بسیار عظیم و حساس و نیازمند تلاش های همه جانبه است.



محمودزاده تصریح کرد: البته آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی رسالت خطیر تربیت را بر دوش بکشد و نیازمند همراهی، تعامل و همکاری سایر نهادهای ذیربط هست.



وی ادامه داد: با بهره مندی از ظرفیت ارزشمند شورای آموزش و پرورش، بسیاری از مشکلات و موانع موجود در مسیر تعلیم و تربیت را می توان حل و فصل کرد.



عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۹ درصد از دانش آموزان استان فارس در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند بر همین اساس، صرفه جویی مطلوبی در نیروی انسانی، تجهیزات و ...، دولتی اتفاق می افتد.



وی با قانونی دانستن نظام مسایل مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت دانش آموزی استان فارس، نیاز مند برگزاری جلسات ویژه و تخصصی با موضوع نظام مسایل مدارس غیردولتی هستیم.



معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش وپرورش بااشاره به اینکه باید نگاه ویژه ای به مدارس غیردولتی داشته باشیم گفت:در بازدیدی که ازمدارس غیردولتی در مرودشت و شیراز داشتم در مسیر تحقق سند تحول بنیادین گام های بسیار خوبی برداشته اند.



محمود زاده اضافه کرد: رئیس جمهور محترم، بر تحقق عدالت آموزشی بسیار تاکید دارند بنابراین مدارس شبانه روزی می توانند با پوشش دانش آموزان مناطق کم برخوردار در تحقق این مهم موثر باشند.