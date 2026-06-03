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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹

تحصیل ۱۹ درصد از دانش آموزان فارسی در مدارس غیردولتی

تحصیل ۱۹ درصد از دانش آموزان فارسی در مدارس غیردولتی

شیراز-معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش وپرورش، گفت: حدود ۱۹ درصد از دانش آموزان فارس در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد محمود زاده عصر چهارشنبه در یکصد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان فارس،گفت: آموزش و پرورش به عنوان، بزرگترین نهاد اجتماعی، بیشترین تاثیر را در گذشته، حال و آینده جامعه دارد.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش وپرورش، افزود: کار تربیت بیش از ۱۶ و نیم میلیون دانش‌آموز بر عهده آموزش و پرورش است رسالتی که بسیار عظیم و حساس و نیازمند تلاش های همه جانبه است.

محمودزاده تصریح کرد: البته آموزش و پرورش نمی تواند به تنهایی رسالت خطیر تربیت را بر دوش بکشد و نیازمند همراهی، تعامل و همکاری سایر نهادهای ذیربط هست.

وی ادامه داد: با بهره مندی از ظرفیت ارزشمند شورای آموزش و پرورش، بسیاری از مشکلات و موانع موجود در مسیر تعلیم و تربیت را می توان حل و فصل کرد.

عضو شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش گفت: حدود ۱۹ درصد از دانش آموزان استان فارس در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند بر همین اساس، صرفه جویی مطلوبی در نیروی انسانی، تجهیزات و ...، دولتی اتفاق می افتد.

وی با قانونی دانستن نظام مسایل مدارس غیردولتی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت دانش آموزی استان فارس، نیاز مند برگزاری جلسات ویژه و تخصصی با موضوع نظام مسایل مدارس غیردولتی هستیم.

معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش وپرورش بااشاره به اینکه باید نگاه ویژه ای به مدارس غیردولتی داشته باشیم گفت:در بازدیدی که ازمدارس غیردولتی در مرودشت و شیراز داشتم در مسیر تحقق سند تحول بنیادین گام های بسیار خوبی برداشته اند.

محمود زاده اضافه کرد: رئیس جمهور محترم، بر تحقق عدالت آموزشی بسیار تاکید دارند بنابراین مدارس شبانه روزی می توانند با پوشش دانش آموزان مناطق کم برخوردار در تحقق این مهم موثر باشند.

کد مطلب 6849538

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