زنان ۳۷ درصد متقاضیان مجوزهای کسب‌ و کار فارس را تشکیل دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقی‌زاده با ارائه گزارشی از وضعیت صدور مجوزهای کسب‌وکار در استان فارس گفت: در اردیبهشت‌ماه امسال ۱۳ هزار و ۱۰۶ درخواست در درگاه ملی مجوزها به ثبت رسیده که از این تعداد، ۵ هزار و ۴۶۷ درخواست از نوع ثبت‌محور و ۷ هزار و ۶۳۹ درخواست از نوع تأییدمحور بوده است.

وی با اشاره به ترکیب متقاضیان افزود: ۹۵ درصد درخواست‌ها توسط اشخاص حقیقی ثبت شده است که بیانگر استقبال گسترده مردم از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید و بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی موجود در استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: بررسی آمارها نشان می‌دهد ۶۳ درصد متقاضیان مجوزهای کسب‌وکار را آقایان و ۳۷ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند؛ موضوعی که از افزایش نقش‌آفرینی زنان در فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی استان حکایت دارد.

تقی‌زاده با اشاره به حوزه‌های پرمتقاضی دریافت مجوز بیان کرد: در بخش مجوزهای تأییدمحور، حوزه‌های کشاورزی و طبابت بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند و در بخش مجوزهای ثبت‌محور نیز مشاغل خانگی از جمله خیاطی، گلیم‌بافی و پرورش دام با استقبال قابل توجهی مواجه بوده‌اند.

وی همچنین از تلاش دستگاه‌های اجرایی برای تسریع در روند پاسخگویی به متقاضیان خبر داد و گفت: اتاق اصناف مرکز استان، ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان نظام پزشکی بیشترین حجم درخواست‌ها را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس با تأکید بر بهبود شاخص‌های پاسخگویی افزود: برخی دستگاه‌ها از جمله راه و شهرسازی و آموزش و پرورش موفق به ثبت عملکرد صددرصدی در پاسخگویی به درخواست‌های متقاضیان شده‌اند که نشان‌دهنده عزم جدی برای کاهش بروکراسی اداری و تسهیل فرآیند صدور مجوزهاست.

تقی‌زاده در پایان با اشاره به سهم شهرستان‌های مختلف در این روند اظهار کرد: شیراز بیشترین تعداد درخواست‌های مجوز را به خود اختصاص داده و شهرستان‌های اوز، رستم و سرچهان نیز در شاخص‌های پاسخگویی و تسهیلگری کسب‌وکار عملکرد مطلوبی داشته‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد استمرار روند مانع‌زدایی و تسهیل صدور مجوزها بتواند زمینه توسعه اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در استان فارس را بیش از پیش فراهم کند.