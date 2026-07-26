به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اسماعیلیشعار گفت: امسال سه هزار دانشآموز در قالب ۲۰۰ گروه جهادی در مدارس استان در طرح بهسازی و شاداب سازی مدارس که به نام شهید عحمیان نامگذاری شده فعالیت میکنند.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان فارس اظهار کرد: این گروهها در تابستان امسال مسئولیت رنگآمیزی، بهسازی و شادابسازی دو هزار کلاس درس در مدارس هدف استان را بر عهده گرفتهاند تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی بانشاط و مناسب آغاز کنند.
وی طرح شهید عجمیان را یکی ازمهمترین برنامههای جهادی در حوزه عدالت آموزشی دانست و افزود:در اجرای این طرح، دانشآموزان، فرهنگیان، اولیا، بسیجیان و خیران با انجام فعالیتهایی از جمله رنگآمیزی، تعمیر، مرمت و زیباسازی مدارس، در آمادهسازی فضاهای آموزشی مشارکت میکنند.
اسماعیلیشعار هدف این طرح را علاوه بر بهبود فضای آموزشی، ترویج فرهنگ کار جهادی، مسئولیتپذیری و همدلی میان دانشآموزان عنوان کرد و گفت: طرح شهید عجمیان بستری برای خودسازی نسل نوجوان در قالب حرکتهای جهادی است.
وی همچنین از تداوم اجرای این طرح در مناطق مختلف استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گروههای جهادی، خیران و مجموعه آموزش و پرورش، مدارس بیشتری برای آغاز سال تحصیلی جدید آمادهسازی شوند.
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