به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اسماعیلی‌شعار گفت: امسال سه هزار دانش‌آموز در قالب ۲۰۰ گروه جهادی در مدارس استان در طرح بهسازی و شاداب سازی مدارس که به نام شهید عحمیان نامگذاری شده فعالیت می‌کنند.

مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان فارس اظهار کرد: این گروه‌ها در تابستان امسال مسئولیت رنگ‌آمیزی، بهسازی و شاداب‌سازی دو هزار کلاس درس در مدارس هدف استان را بر عهده گرفته‌اند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی بانشاط و مناسب آغاز کنند.

وی طرح شهید عجمیان را یکی ازمهم‌ترین برنامه‌های جهادی در حوزه عدالت آموزشی دانست و افزود:در اجرای این طرح، دانش‌آموزان، فرهنگیان، اولیا، بسیجیان و خیران با انجام فعالیت‌هایی از جمله رنگ‌آمیزی، تعمیر، مرمت و زیباسازی مدارس، در آماده‌سازی فضاهای آموزشی مشارکت می‌کنند.

اسماعیلی‌شعار هدف این طرح را علاوه بر بهبود فضای آموزشی، ترویج فرهنگ کار جهادی، مسئولیت‌پذیری و همدلی میان دانش‌آموزان عنوان کرد و گفت: طرح شهید عجمیان بستری برای خودسازی نسل نوجوان در قالب حرکت‌های جهادی است.

وی همچنین از تداوم اجرای این طرح در مناطق مختلف استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گروه‌های جهادی، خیران و مجموعه آموزش و پرورش، مدارس بیشتری برای آغاز سال تحصیلی جدید آماده‌سازی شوند.