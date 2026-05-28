راه اندازی دومین درمانگاه مجهز فرهنگیان فارس در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری شامگاه پنجشنبه مراسم انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه علوم پزشکی شیراز به منظور راه اندازی دومین درمانگاه بزرگ فرهنگیان شیراز گفت: این درمانگاه دومین مرکز تخصصی درمانی ویژه فرهنگیان استان در شیراز است.

وی ادامه داد: این درمانگاه مجهز در ساختمانی سه طبقه و با ظرفیت حداقل ۲۱ اتاق درمانی راه اندازی خواهدشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: این مجموعه بزرگ درمانی که در ساختمانی جدیدالاحداث و در محدوده جغرافیایی آموزش و پرورش ناحیه سه شیراز قرار دارد به زودی افتتاح و کار خدمت رسانی به فرهنگیان را انجام خواهد داد.



کلاری گفت: در جوار این ساختمان جدید الاحداث یک ساختمان دیگر نیز وجود دارد که با انجام عملیات مقاوم سازی و تجهیز آن به زودی به این درمانگاه بزرگ‌ الحاق و کار خدمت رسانی به فرهنگیان در آن انجام خواهد شد.