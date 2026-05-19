  1. استانها
  2. فارس
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

امتحانات پایان ترم مقاطع مختلف تحصیلی فارس غیرحضوری شد

شیراز- سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس با اشاره به تصمیم شورای تامین استان برای امتحانات دانش آموزان گفت: امتحانات دانش آموزان فارسی در مقاطع مختلف تحصیلی غیرحضوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: بر اساس نظر و هماهنگی با اعضا شورای تامین و با توجه به دغدغه و نگرانی خانواده‌ها، امتحانات دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در استان فارس به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: بر این اساس، اداره کل آموزش و پرورش استان و تمامی ادارات زیرمجموعه در سراسر استان وظیفه دارند در این زمینه برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تاکید کرد: این دستگاه‌های اجرایی موظف هستند تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را به صورت غیرحضوری فراهم کرده و به نحو احسن اجرایی کنند و ضمنا جزئیات بیشتر توسط اداره‌ کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهد شد.

    • IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      ممنون
    • IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      سلام ممنونم بابت حمایتتون از دانش آموزان ایرانی ومتشکرم از تصمیمی که گرفته شد
    • ... IR ۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      خیلی ممنون بابت تصمیم درست شما ما دانش آموزان بسیار خوشحال شدیم و واقعاً شرایط دادن امتحان حضوری رو نداشتیم
    • Amir IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      یعنی یازدهمم غیرحضوری شد؟
    • رها IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹
      واقعا اگه راست باشه و تغییر نکنه ممنونم ازتون از درکتون چون واقعااگه حضوری میشد دانش آموزان با مشکل برخورد می کردن

