امتحانات پایان ترم مقاطع مختلف تحصیلی فارس غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل حسنی گفت: بر اساس نظر و هماهنگی با اعضا شورای تامین و با توجه به دغدغه و نگرانی خانوادهها، امتحانات دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی در استان فارس به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: بر این اساس، اداره کل آموزش و پرورش استان و تمامی ادارات زیرمجموعه در سراسر استان وظیفه دارند در این زمینه برنامهریزی لازم را انجام دهند.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس تاکید کرد: این دستگاههای اجرایی موظف هستند تمهیدات مورد نیاز برای برگزاری امتحانات پایان سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ را به صورت غیرحضوری فراهم کرده و به نحو احسن اجرایی کنند و ضمنا جزئیات بیشتر توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اطلاع رسانی خواهد شد.
