  1. استانها
  2. فارس
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۴۷

اعلام جزئیات امتحانات پایانی دانش‌آموزان در فارس

اعلام جزئیات امتحانات پایانی دانش‌آموزان در فارس

شیراز-مدیر کل آموزش و پرورش فارس، آخرین وضعیت برگزاری امتحانات نوبت پایانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: در دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم)، ارزشیابی کیفی و توصیفی است و نتایج بر اساس فعالیت‌های دانش‌آموزان از نهم خرداد ماه در کارنامه‌ها ثبت می‌شود.

وی افزود: برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، آزمون‌ها در صورت تصویب شورای تأمین، به صورت حضوری برگزار می‌شود. این آزمون‌ها با رعایت اصل پراکندگی، حضور مجزای پایه‌ها و استفاده از تمام امکانات مانند مدارس و سالن‌های ورزشی انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزشو پرورش فارس تصریح کرد: در مورد پایه‌های یازدهم و دوازدهم، چون هنوز زمان دقیق امتحانات مشخص نیست، تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری (استانی یا شهرستانی) و شرایط آن، بعداً و با توجه به وضعیت موجود به اطلاع دانش‌آموزان خواهد رسید.

کد مطلب 6824695

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها