به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات پایان‌ترم دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی گفت: در دوره ابتدایی (پایه اول تا ششم)، ارزشیابی کیفی و توصیفی است و نتایج بر اساس فعالیت‌های دانش‌آموزان از نهم خرداد ماه در کارنامه‌ها ثبت می‌شود.

وی افزود: برای پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم، آزمون‌ها در صورت تصویب شورای تأمین، به صورت حضوری برگزار می‌شود. این آزمون‌ها با رعایت اصل پراکندگی، حضور مجزای پایه‌ها و استفاده از تمام امکانات مانند مدارس و سالن‌های ورزشی انجام خواهد شد.

مدیرکل آموزشو پرورش فارس تصریح کرد: در مورد پایه‌های یازدهم و دوازدهم، چون هنوز زمان دقیق امتحانات مشخص نیست، تصمیم‌گیری درباره نحوه برگزاری (استانی یا شهرستانی) و شرایط آن، بعداً و با توجه به وضعیت موجود به اطلاع دانش‌آموزان خواهد رسید.