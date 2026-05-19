به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح سه شنبه در آیین آغاز رسمی عملیات مرمت موزه تاریخ آموزش و پرورش استان در شیراز، گفت:این موزه ارتباط مستقیمی با هویت ملی و اسلامی ما دارد.

وی ادامه داد: موضوع هویت باید بیش از این برای دانش آموزان تبیین شود چنانکه رهبر شهید انقلاب در سخنرانی سال قبل خود بر دنبال کردن سه مقوله؛ اخلاق، دانش و هویت در آموزش و پرورش تاکید کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: براساس تفاهم نامه اداره‌کل آموزش و پرورش فارس و اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان، دبیرخانه دائمی رویداد علمی فرهنگی «هویت» در مجموعه فرهنگی سعدیه شیراز راه اندازی شد.

کلاری با اشاره به وجود ۹۶۰ هزار دانش آموز در استان فارس، گفت: تلاش داریم در راستای تقویت هویت ملی اسلامی دانش آموزان زمینه ای فراهم شود تا دانش آموزان از آثار تاریخی و فرهنگی کشور بازدید کنند و هر دانش آموز دارای کارنامه گردشگری باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس بابیان اینکه نباید دانش آموز از وجود آثار تاریخی خود که بیانگر فرهنگ و تمدن است بی خبر باشد، عنوان کرد:برای اولین بار توانستیم آثار تاریخی ۱۱۶ ساله آموزش و پرورش فارس را جمع آوری کردیم و موزه تاریخ آموزش و پرورش را از سال ۱۴۰۰ رسماً تأسیس کنیم.

وی کارکرد این موزه را ترسیم مسیر رشد آموزش و پرورش فارس دانست و اذعان کرد: در ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ بود که این موزه راه اندازی شد و اخیرا در حال مرمت و بازسازی ساختمان آن بودیم که متاسفانه در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله پهبادی دشمن قرار گرفت.

کلاری خاطرنشان کرد: مطالبه جدی فرهنگیان و دانش آموزان بازسازی این موزه تاریخی آموزش و پرورش است و اینجا باید محلی باشد برای نمایش تلاش های کسانی که برای اعتلای آموزش و پرورش فارس در طول تاریخ تلاش کردند و امیدواریم بتوانیم فرهنگ غنی آموزش و پرورش را در این موزه به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: مصمم هستیم یادمانی از دانش آموزان شهید میناب در این موزه قرار گیرد تا مظلومیت کودکان در جنگ ها را به آیندگان نشان دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس گفت: طرح مرمت و بازسازی موزه تاریخ آموزش و پرورش استان که در جنگ تحمیلی اخیر مورد هجمه دشمن آمریکایی صهیونی قرار گرفته آماده شده و به زودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

وی افزود:این موزه تنها اثر تاریخی استان است که در جنگ تحمیلی سوم مورد حمله قرار گرفت لذا گزارشی از میزان خسارت ها تهیه و به وزارت منبوع ارسال شده است.

کلاری ادامه داد: طرح مرمت آن آماده شده و افرادی نیز برای مساعدت در این امر، اعلام آمادگی کرده اند البته علاوه بر این موزه ، در سایر شهرستان ها نیز موزه تاریخ آموزش و پرورش وجود دارد.

وی گفت: در راستای ساماندهی بیش از پیش موزه های مربوط به آموزش و پرورش، درخواست تخصیص پست سازمانی جهت مدیریت موزه ها را به وزارتخانه ارسال کرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد:امیدوارم این موزه که تنهامتعلق به فارس نیست بازسازی و آماده بازدید همه مردم ایران به ویژه دانش آموزان و فرهنگیان از آثار تاریخی ۱۱۶ ساله آموزش و پرورش فارس شود.