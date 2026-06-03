۱۰ هزار هیئت مذهبی در برگزاری جشن و مهمانی غدیر مشارکت دارند

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال نیز همانند سالهای گذشته، برنامهها و جشنهای ایام دهه امامت و ولایت در سراسر کشور با شکوه برگزار میشود و هیئتهای مذهبی سراسر کشور مشارکت و فعالیت گستردهای در برگزاری این جشنها دارند.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۰ هزار هیئت مذهبی کشور در برگزاری جشن و مهمانی بزرگ غدیر امسال مشارکت فعال دارند افزود: این برنامهها در شهرها و روستاهای مختلف کشور با هدف ترویج فرهنگ علوی و غدیر در قالب برنامههای متنوع اجرا میشود.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور تأکید کرد: هیئتهای مذهبی برنامههای مختلف و متنوعی را در سطح شهرها و روستاهای کشور بر عهده دارند که این برنامهها به صورت کاملاً مردمی و با مشارکت خود مردم، با مدیریت و محوریت آنان برگزار میشود.
نوشادی خاطرنشان کرد: نقش مهم این برنامهها در ترویج فرهنگ غدیر و تبیین سیره امام علی(ع) بسیار حائز اهمیت است. مدیریت مردمی این جشنها، نشاط و اثرگذاری آن را دوچندان کرده و نقش مهمی در نهادینه شدن فرهنگ ولایتمداری در جامعه ایفا میکند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور گفت: امید است این جشنهای مردمی با شکوه هرچه بیشتر به ترویج معارف ناب علوی و غدیری در سراسر ایران اسلامی بینجامد.
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