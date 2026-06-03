به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در پایان بازدید از پروژههای شاخص عمرانی شهرستان دشتی اظهار کرد: تأمین آب شرب از چالشهای اساسی استان بوشهر است و اجرای سد دشت پلنگ در راستای بهبود تامین آب در دشتی و شهرستانهای همجوار و جنوبی است.
وی افزود: امیدوارم با تسریع در انجام عملیات اجرایی، شاهد بهرهبرداری از سد دشت پلنگ در موعد مقرر باشیم و تا پایان سال جاری و یا حداکثر نیمه اول سال آتی، آبگیری شود.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: امروز از پروژههای مهم آموزشی، راهسازی، مسکن و ... در دشتی بازدید شد که بر اساس گزارش ها و بررسی های میدانی، از پیشرفت قابل قبولی برخوردار بودند.
زارع با اشاره به پروژههای مدرسهسازی در استان تصریح کرد: اکنون ۴۱ مدرسه و مرکز آموزشی با ۲۴۰ کلاس درس با پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد در سطح استان در دست اجرا است که با برنامهریزی صورت گرفته، تا هفته دولت امسال ۹۰ کلاس درس جدید به بهرهبرداری میرسد.
وی اضافه کرد: از طرحهایی که مورد درخواست مردم شهرستان دشتی بوده است، پروژه بهسازی، تعریض و ارتقای جاده محور خورموج به لاور بود که این طرح با کیفیت مطلوبی در دست اجرا است و با همکاری شرکت سیمان مند دشتی و فرمانداری شهرستان و راهداری و حمل و نقل جادهای، پیشرفت خوبی دارد.
استاندار بوشهر یادآور شد: از دیگر پروژههایی که امروز مورد بازدید قرار گرفت، طرح ۹۶ واحدی نهضت ملی مسکن شهر خورموج است که فاز نخست با ۴۸ واحد، اکنون از پیشرفت ۸۲ درصدی برخوردار است و تا هفته دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
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