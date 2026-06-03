اطعام ۱۰ هزار نفری در پویش «مهمانی غدیر» شهرستان بجستان

حجت الاسلام سعید ذاکر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمرکز تمامی اجتماعات مردمی در «چهارراه انقلاب» و اجرای ویژهبرنامههایی همچون جشن سادات و تئاتر میدانی، طبخ و توزیع غذای سنتی «بلغور بجستانی» میان بیش از ۱۰ هزار نفر از شهروندان در مرکز شهرستان و توابع از برنامههای غدیر این شهرستان است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجستان با اشاره به تغییر رویکرد برگزاری مراسم امسال بیان کرد: امسال با توجه به اهمیت تقویت روحیه جمعی، محوریت اصلی برنامهها در چهارراه انقلاب تعریف شده است. در همین راستا، شاهد برپایی جشن و سفرههای کیلومتری خواهیم بود تا مردم عزیز بجستان بتوانند در فضایی واحد و پرشور، این عید بزرگ را جشن بگیرند.
وی افزود: یکی از ویژگیهای متمایز و خلاقانه جشنهای امسال بجستان، تکیه بر سنتهای دیرینه غذایی این خطه است. در کنار جشنهای خیابانی و برنامه ویژهای که توسط هیئت «الغدیر» تدارک دیده شده، طبخ ۱۴ دیگ بزرگ غذای سنتی «بلغور بجستانی» برای توزیع میان نیازمندان و شرکتکنندگان در اجتماع، از برنامههای اصلی این روز است.
ذاکر بیان کرد: در مجموع شهرستان و توابع آن، پیشبینی میشود بیش از ۱۰ هزار پرس غذای گرم میان مردم توزیع شود که این اقدام، جلوهای از فرهنگ اطعام غدیر در این شهرستان است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجستان در تشریح برنامههای فرهنگی «دهه ولایت» گفت: برنامه «حدیث فضیلت» هر شب در اجتماعات برگزار میشود که در آن علمای شهر به مدت ۵ دقیقه به تبیین فضایل امیرالمؤمنین(ع) میپردازند.
وی افزود: یکی از برنامههای محوری شب عید غدیر، برگزاری «جشن سادات» است. در این مراسم که با حضور امامجمعه محترم شهرستان برگزار میشود، تمام سادات شهر در محل اجتماع حضور مییابند تا مردم بتوانند برای عرض تبریک و ابراز ارادت به محضر ایشان برسند. همچنین در حاشیه این دیدارها، سنت حسنه اهدای جوایز و هدایا توسط سادات به کودکان و نوجوانان نیز انجام خواهد شد.
ذاکر گفت: بخش دیگری از برنامههای غدیر بجستان به نسل جدید اختصاص دارد. برپایی جشنهای ویژه در «بوستان ملت» شامل مسابقات شاد و جذاب، اجرای تئاتر و بازنمایی واقعه غدیر و همچنین برگزاری مسابقات کتابخوانی، از دیگر اقداماتی است که برای ایجاد فضای معنوی و نشاطآور برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی بجستان با دعوت از عموم مردم برای حضور در این جشن بزرگ، از تلاشهای تمامی هیئات مذهبی و نهادهای مردمی برای برگزاری این رویداد عظیم قدردانی کرد.
نظر شما