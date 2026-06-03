عباس شیرافکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستای دیزباد سفلی در منطقه بینالود با جمعیتی بالغ بر ۵ هزار نفر، جلوه‌ای خاص از مشارکت‌های مردمی را در مناسبت‌های مذهبی به نمایش می‌گذارد.

مدیر هیئت محبان‌الرضا (ع) ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم، گفت: تمامی اقدامات میدانی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و مشارکت اهالی خونگرم دیزباد سفلی جهت هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن جشن ولایت برنامه‌ریزی شده است.

وی با تشریح جزئیات برگزاری جشن بزرگ غدیر در روستای دیزآباد سفلی از توابع بینالود، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت جمعیت این روستا که از بسیاری از مناطق شهری منطقه بیشتر است، تدارکات گسترده‌ای برای بزرگداشت این عید فرخنده دیده شده است.

شیرافکن گفت: قلب تپنده این مراسم در «حسینیه سیدالشهدا» دیزباد سفلی خواهد بود و جشن اصلی در شب عید (پنجشنبه‌شب) برگزار می‌شود. این مراسم از ساعت ۱۶:۰۰ عصر آغاز شده و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، برنامه‌های ویژه‌ای برای اهالی و مهمانان اجرا خواهد شد.

مدیر هیئت محبان‌الرضا (ع) افزود: یکی از بخش‌های مهم این جشن، سنت حسنه اطعام است که در این راستا غذای گرم توسط هیئت آماده و در میان شرکت‌کنندگان توزیع می‌شود.

وی گفت: علاوه بر برنامه‌های متمرکز در حسینیه، دیزباد سفلی در ایام غدیر شاهد جلوه‌ای از فرهنگ کهن اسلامی-ایرانی نیز هست. سنت دیرینه دیدار با سادات، از جمله آیین‌های اصلی اهالی این روستا به شمار می‌رود.

مدیر هیئت محبان‌الرضا (ع) در این باره با اشاره به حضور پرشور مردم در منازل سادات، تأکید کرد: بازدیدهای گروهی و خانوادگی به قصد تکریم سادات و ادای احترام به مقام والای ایشان، سنتی است که هر ساله در دیزباد سفلی با قوت برگزار می‌شود و نشان‌دهنده عمق ارادت مردم این دیار به خاندان اهل‌بیت (ع) است.