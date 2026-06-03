توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا در جشن غدیر کاشمر

حجتالاسلام محمدحسین صداقتی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات برنامههای عید غدیر در کاشمر اظهار کرد: امسال نیز همچون سالهای گذشته، شاهد برپایی پیادهروی باشکوه غدیر در مسیری ۵ کیلومتری خواهیم بود که از امامزاده سید حمزه (ع) آغاز شده و تا سید مرتضی (ع) ادامه مییابد. این مسیر که شامل خیابان خرمشهر و بلوار سید مرتضی است، به دلیل فضای سبز مناسب و مسیر مستقیم ۵ کیلومتری، فضایی کمنظیر و باشکوه در سطح استان ایجاد کرده که باعث حضور گسترده مردم از کاشمر و شهرهای همجوار میشود. بر اساس پیشبینیها، پس از ثبت آمار ۶۰ هزار نفری در سال گذشته، امسال شاهد حضور جمعیتی به مراتب بیشتر خواهیم بود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر با اشاره به زیرساختهای مهیا شده برای پذیرایی از زائران افزود: برای روز عید غدیر، قریب به ۴۰ ایستگاه صلواتی و فرهنگی پیشبینی شده که بیش از ۲۰ ایستگاه آن به توزیع نذورات، چای و شربت اختصاص دارد.
وی ادامه داد: همچنین در بخش اطعام که یکی از شاخصهای مهم این برنامه است، برنامهریزی برای تهیه و توزیع ۱۱۰ هزار پرس غذا با همکاری خیرین انجام شده که توسط ایستگاههای بزرگ اطعام در طول مسیر توزیع خواهد شد. این جشن از ساعت ۱۶ تا ۲۲ شب عید غدیر برگزار میشود و در کنار برنامههای پذیرایی، در سه نقطه از مسیر نیز نماز جماعت مغرب و عشاء به صورت باشکوه اقامه خواهد شد.
صداقتی در تشریح برنامههای فرهنگی و تخصصی این مراسم گفت: نزدیک به ۲۰ غرفه فرهنگی با محوریت موضوعات روز از جمله جوانی جمعیت، خانواده، کودک و نوجوان، عفاف و حجاب و مباحث ورزشی فعال خواهند بود. در بخش بانوان، تمرکز اصلی بر شناسایی کنشگران فرهنگی و اجتماعی و اتصال آنها به شبکههای فعال جهت تشکیل حلقههای میانی است. در بخش ورزشی نیز علاوه بر معرفی توانمندیها، گروههای مختلف از رشتههای رزمی تا هیئتهای سوارکاری، گزارش فعالیتهای خود را در غرفههای اختصاصی به نمایش خواهند گذاشت.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشمر خاطرنشان کرد: پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، اجتماع عظیم مردم در جوار زیارتگاه سید مرتضی (ع) با اجرای برنامههای حماسی و فرهنگی به نقطه اوج خود خواهد رسید.
وی با دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم، تأکید کرد: شکوه مسیر پیادهروی غدیر در کاشمر و ایستگاههای متعدد صلواتی در امتداد یک مسیر مستقیم، این شهرستان را به کانونی متمایز برای ابراز ارادت به ساحت مقدس امیرالمؤمنین (ع) تبدیل کرده است.
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