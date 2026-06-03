برگزاری جشن ۲ کیلومتری غدیر در تربت حیدریه

حجتالاسلام محمد علی فاطمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال آیین کیلومتری غدیر در شهرستان تربت حیدریه برگزار خواهد شد و مردم مؤمن و ولایتمدار شهرستان بار دیگر صحنهای باشکوه از ارادت به ساحت امیرالمؤمنین(ع) را رقم خواهند زد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه به استقبال گسترده مردمی از این رویداد بزرگ فرهنگی و مذهبی اشاره کرد و افزود: تاکنون بیش از ۶۵ موکب برای حضور در این آیین ثبت و سازماندهی شدهاند.
وی مهمترین سرمایه این رویداد را مشارکت مردم دانست و گفت: تمامی مواکب با محوریت مردم، هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، فعالان فرهنگی و خیران برپا شدهاند و همین مردمی بودن، مهمترین عامل موفقیت و گسترش جشنهای غدیر در سالهای اخیر بهشمار میرود.
فاطمیان درباره ویژگیهای متمایز مراسم امسال نسبت به سالهای گذشته اظهار کرد: علاوه بر افزایش چشمگیر تعداد مواکب و تنوع برنامههای فرهنگی، امسال در شهرستان برنامههای ویژهای نیز پیشبینی شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه با تأکید بر اینکه جشن دو کیلومتری غدیر نماد پیوند عمیق مردم با فرهنگ ولایت و امامت است، بیان کرد: هرچه حضور و نقشآفرینی مردم در این برنامهها گستردهتر شود، پیام غدیر و فرهنگ علوی نیز با قوت بیشتری در جامعه ترویج خواهد شد و این رویداد بزرگ مردمی میتواند الگویی موفق برای فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در سراسر کشور باشد.
وی عنوان کرد: باتوجه به تقارن عید سعید غدیر خم با ایام سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی(ره) در شب عید غدیر هیئت رزمندگان اسلام و دیگر هیأتهای شاخص در خیابان امام خمینی(ره) و بلوار فضل نیشابور مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را برگزار خواهند کرد.
فاطمیان افزود: فضاسازی و تزئین محیطی، پخش سرود و مداحی، برنامههای آموزشی و معرفتی، محافل قرآنی، نشستهای پرسش و پاسخ با کارشناسان مذهبی خبرداد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی تربت حیدریه از اجرای گسترده پویش اطعام غدیر در شهرستان خبر داد و عنوان کرد: در قالب این پویش، هیأتها و مساجد نیشابور اقدام به پخت و توزیع بیش از ۵۰هزار پرس غذا خواهند کرد.
وی تاکید کرد:جشن عید غدیر از میدان مسجد جامع تا فلکه بسیج برگزار میشود.
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