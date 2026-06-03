مصطفی بوعذار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر در میان مردم خوزستان جایگاه ویژهای دارد و این مناسبت هر سال با شور و ارادت خاصی در شهرها و محلههای مختلف استان برگزار میشود.
وی افزود: محبت اهلبیت در فرهنگ مردم خوزستان ریشهدار است و همین موضوع باعث شده آیینهای مرتبط با غدیر در این استان جلوهای مردمی و گسترده داشته باشد.
این هنرمند تئاتر ادامه داد: بسیاری از مراسمهایی که امروز در سراسر کشور برگزار میشود، سالها قبل از سوی مردم خوزستان اجرا میشد؛ برای نمونه پخت گسترده غذا و برپایی مهمانیهای بزرگ مردمی از سنتهایی است که در این استان سابقه طولانی دارد.
وی با دعوت از مردم برای حضور در جشنهای غدیر بیان کرد: از همه مردم دعوت میکنیم در برنامههای پیشبینی شده برای این عید بزرگ شرکت کنند تا فضای شادی و همدلی در جامعه تقویت شود.
بوعذار گفت: در اهواز جشن بزرگ خانوادگی غدیر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۰:۳۰ در اتوبان بهبهانی برگزار میشود و اجرای ایران سرود نیز در این برنامه پیشبینی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در این جشنها مواکب پذیرایی، اجرای گروههای سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامههای متنوع آیینی برای خانوادهها در نظر گرفته شده است.
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