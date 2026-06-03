عباسپور: غدیر در خوزستان نماد بیعت با ولایت است

احسان عباسپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر در فرهنگ مردم خوزستان تنها یک مناسبت مذهبی نیست بلکه نماد پیوند عمیق آنان با ولایت و اهل‌بیت (ع) است و هر ساله با شور و مشارکت گسترده مردمی برگزار می‌شود.

وی افزود: ارادت مردم این استان به امیرالمؤمنین (ع) ریشه‌ای تاریخی و فرهنگی دارد و همین موضوع باعث شده آیین‌های غدیر در خوزستان جلوه‌ای ویژه و مردمی داشته باشد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه با اشاره به شرایط امسال بیان کرد: عید غدیر امسال به نوعی عید بیعت با رهبری آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی نیز تلقی می‌شود و این موضوع می‌تواند جلوه‌ای مضاعف به این مناسبت بزرگ بدهد.

وی ادامه داد: حضور مردم در جشن‌ها و آیین‌های غدیر نشان‌دهنده پایبندی آنان به ارزش‌های دینی و ولایت است.

عباسپور با دعوت از مردم برای حضور در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده گفت: از همه مردم دعوت می‌شود در جشن‌های مردمی عید غدیر حضور پیدا کنند و در این شادی بزرگ مشارکت داشته باشند.

وی افزود: در اهواز جشن بزرگ خانوادگی غدیر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۰:۳۰ در اتوبان بهبهانی برگزار می‌شود و اجرای ایران سرود ۵ نیز در این برنامه پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جشن‌ها مواکب پذیرایی، اجرای گروه‌های سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامه‌های متنوع آیینی برای خانواده‌ها در نظر گرفته شده است.