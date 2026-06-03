حجتالاسلام میلاد امینی موحد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عید غدیر خم یکی از مهمترین مناسبتهای دینی در فرهنگ شیعی است و در خوزستان نیز به دلیل پیوند عمیق مردم با اهلبیت (ع)، این عید جایگاه ویژهای در میان خانوادهها و آیینهای مردمی دارد.
وی افزود: در سالهای اخیر جشنهای مردمی غدیر در استان با مشارکت گسترده هیئتها، گروههای فرهنگی و مواکب مردمی برگزار شده و این حضور نشاندهنده عشق و ارادت مردم خوزستان به امیرالمؤمنین (ع) است.
مدیر مرکز رسانه تبلیغات اسلامی خوزستان ادامه داد: برنامههای امسال نیز با محوریت مشارکت مردمی طراحی شده و تلاش شده فضایی شاد، خانوادگی و معنوی برای مردم فراهم شود.
وی تصریح کرد: در این جشنها مواکب پذیرایی، اجرای گروههای سرود، نورافشانی، حضور هنرمندان و ورزشکاران مطرح کشوری و استانی و همچنین برنامههای متنوع آیینی برای خانوادهها پیشبینی شده است.
حجتالاسلام امینی موحد با دعوت از مردم برای حضور در این برنامهها بیان کرد: از همه مردم مؤمن و ولایتمدار خوزستان دعوت میکنیم در جشنهای عید غدیر حضور پیدا کنند و در این شادی بزرگ سهیم باشند.
وی گفت: در اهواز نیز جشن بزرگ خانوادگی غدیر روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از ساعت ۲۰:۳۰ در اتوبان بهبهانی برگزار میشود و اجرای ایران سرود از جمله بخشهای ویژه این برنامه خواهد بود.
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