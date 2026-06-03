حجت‌الاسلام حسین سرلک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر خم، برنامه‌های متنوعی با محوریت ترویج فرهنگ ولایت و امامت در نقاط مختلف شهرستان کمیجان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در ایام عید غدیر، ۱۴ موکب مردمی به نیابت از رهبر شهید، شهدای گرانقدر و امیرالمؤمنین(ع) توسط هیئات مذهبی، مساجد و مردم مؤمن شهرستان برپا شده و به ارائه خدمات فرهنگی و پذیرایی از شهروندان می‌پردازند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کمیجان ادامه داد: همچنین در بخش میلاجرد، طبخ ۱۱۰ دیگ آش به صورت محله‌محور و مردمی اجرا می‌شود که این اقدام در روز عید غدیر و با مشارکت گسترده اهالی منطقه انجام خواهد شد.

حجت الاسلام سرلک با اشاره به برنامه‌های اطعام غدیر تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۴ هزار پرس غذای گرم در سطح شهرستان کمیجان میان مردم و خانواده‌ها توزیع شود که این اقدام با مشارکت هیئات مذهبی، خیران و گروه‌های مردمی صورت می‌گیرد.

وی بیان کرد: جشن‌های محله‌محور عید غدیر نیز در مساجد، محلات و خیابان‌های شهرستان کمیجان برگزار می‌شود و امسال در ۴۳ محله شاهد اجرای برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و جشن‌های مردمی خواهیم بود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کمیجان تصریح کرد: علاوه بر این، ۵ تجمع بزرگ مردمی با محوریت گرامیداشت عید سعید غدیر در نقاط مختلف این شهرستان برگزار می‌شود که زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم را فراهم خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تقارن عید غدیر با ایام ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و سالروز قیام ۱۵ خرداد گفت: ویژه‌برنامه‌های گرامیداشت ارتحال امام راحل و شهدای ۱۵ خرداد نیز پیش از اقامه نماز جمعه در شهرستان برگزار خواهد شد.

حچت الاسلام سرلک با بیان اینکه فلسفه غدیر در حقیقت تبیین‌کننده استمرار مسیر هدایت الهی است، اظهار کرد: خداوند متعال در روز غدیر با نزول آیه «الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ... وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی» جایگاه امامت و ولایت را به عنوان رکن اساسی دین اسلام معرفی کرد و در واقع با تعیین جانشینی امیرالمؤمنین(ع)، دشمنان اسلام از نابودی و انحراف این دین مأیوس شدند.

وی افزود: محور اصلی بقای اسلام، ولایت و امامت است و در دوران غیبت نیز این مسیر در قالب ولایت فقیه استمرار یافته است و به برکت وجود رهبری، دشمنان همواره در دستیابی به اهداف خود ناکام مانده‌اند و امروز نیز ملت ایران با تمسک به فرهنگ ولایت و پیروی از رهبری، در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی می‌کند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کمیجان اظهار کرد: عید غدیر تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نماد استمرار ولایت، وحدت امت اسلامی و مایه ناامیدی دشمنان اسلام است و باید از این فرصت برای تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و تقویت انسجام اجتماعی بهره گرفت.