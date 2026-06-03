حجت‌الاسلام حسین هداوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: برنامه‌های دهه ولایت در شهرستان آشتیان از شنبه شب آغاز و تا جمعه ادامه دارد و هر شب در قالب جشن‌های مردمی در نقاط مختلف شهرستان آشتیان برگزار می‌شود.

وی افزود: با مشارکت محلات و هیئات مذهبی، مراسم‌های جشن غدیر در میدان اصلی شهر برگزار می‌شود تا همه مردم بتوانند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند و هر شب یکی از محلات مسئولیت اجرای برنامه‌ها را برعهده دارد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی آشتیان با اشاره به فعالیت موکب‌های غدیر در این شهرستان بیان کرد: ۲ موکب در سطح شهر و در روستاهای شهرستان نیز دو موکب دیگر فعال هستند و خدمات فرهنگی و پذیرایی به مردم ارائه می‌کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، برای روز عید غدیر بیش از ۷ هزار پرس غذا در شهرستان طبخ و توزیع خواهد شد که این غذاها توسط موکب‌ها، هیئات مذهبی و مشارکت مردمی تهیه می‌شود.

حجت الاسلام هداوند از اجرای طرح «نذر غدیر» برای نخستین بار در شهرستان خبر داد و گفت: در این طرح از مردم درخواست شده است علاوه بر غذای مورد نیاز خانواده خود، چند پرس غذای اضافه تهیه کرده و آن را به همسایگان اهدا کنند تا همه مردم در سنت ارزشمند اطعام غدیر سهیم باشند.

وی با اشاره به برنامه‌های مساجد شهرستان اظهار کرد: تمامی مساجد دارای امام جماعت امشب به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر برنامه‌های ویژه فرهنگی و مذهبی برگزار می‌کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آشتیان درباره فلسفه عید غدیر نیز گفت: پیام اصلی غدیر، حفظ و تداوم امر امامت و ولایت است. واقعه غدیر تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه تأکید پیامبر اکرم (ص) بر ضرورت تبعیت از ولایت در همه دوران‌ها است.

وی افزود: ولایتمداری حقیقی تنها در شعار خلاصه نمی‌شود، بلکه به معنای اطاعت عملی و آگاهانه از دستورات و رهنمودهای ولی امر است و انسان باید در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و اسلامی از جان و مال خود نیز دریغ نکند.

هداوند با اشاره به شرایط کنونی کشور تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین جلوه‌های ولایتمداری، عمل به مطالبات رهبر معظم انقلاب و تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، جلوگیری از اسراف و مشارکت در حل مشکلات جامعه است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران همواره وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت نشان داده‌اند و امیدواریم جشن‌های غدیر سال جاری نیز فرصتی برای تبیین هرچه بیشتر فرهنگ ولایت و امامت در جامعه باشد.