موسوی: برپایی ۱۵ موکب پذیرایی و توزیع هفت هزار پرس غذا در فراهان

حجتالاسلام سید ابوالفضل موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:به مناسبت عید سعید غدیر خم، ۱۱ مراسم مختلف در نقاط مختلف شهرستان فراهان برگزار میشود و ۱۵ موکب پذیرایی نیز به مردم و عاشقان امیرالمؤمنین(ع) خدمات ارائه خواهند کرد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان گفت: در کنار برنامههای جشن و سرور عید غدیر، ۷ غرفه فرهنگی نیز در سطح شهرستان برپا میشود که در حوزههای مختلف فرهنگی، مذهبی و آموزشی به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
وی افزود: در مجموع حدود هفت ۵هزار پرس غذای گرم و بستههای پذیرایی میان مردم توزیع خواهد شد که بخشی از آن توسط موکبها و بخشی نیز در قالب برنامههای مردمی انجام میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان با اشاره به اجرای طرح «خانه به خانه غدیر» در شهرستان تصریح کرد: از خانوادهها خواستهایم در روز عید غدیر با دعوت از اقوام، دوستان و همسایگان، سفرههای اطعام به نیت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) در منازل خود برپا کنند تا فرهنگ میهمانی و اطعام غدیر بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.
موسوی با اشاره به تقارن ایام غدیر با سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و آغاز رهبری مقام معظم رهبری، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین پیامهای غدیر، مسئله ولایت و ولایتمداری است و مردم امسال بیش از هر زمان دیگری میتوانند برکات ولایت را درک کنند.
وی ادامه داد: اگر امروز ملت ایران در برابر فشارها، تهدیدها و دشمنیها با عزت و اقتدار ایستادگی میکند، این عزت در سایه ولایت به دست آمده است. در دورههای گذشته، بهویژه در دوران قاجار و پهلوی، کشور بارها دچار ضعف، شکست و از دست دادن ظرفیتهای خود شد، اما امروز با وجود سختترین شرایط و شهادت قائد امت، ملت ایران همچنان با قدرت در صحنه حضور دارد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان فراهان تصریح کرد: این ایستادگی و موفقیتها نتیجه حرکت در مسیر ولایتی است که از واقعه غدیر و امامت امیرالمؤمنین(ع) آغاز شد و در طول تاریخ تداوم یافت، جمهوری اسلامی نیز در همین مسیر حرکت کرده و انشاءالله این راه با ظهور حضرت ولیعصر(عج) به کمال خواهد رسید.
وی درباره محل برگزاری برنامهها نیز گفت: از ۱۱ مراسم پیشبینی شده، ۷ برنامه در مساجد و ۴ مراسم به صورت مردمی و در فضاهای عمومی و معابر شهری برگزار خواهد شد تا زمینه حضور گسترده اقشار مختلف مردم فراهم شود.
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