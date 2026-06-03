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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳

روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک

روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک

اراک- در این ویدئو روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک را ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6849726

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