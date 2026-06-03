https://mehrnews.com/x3cdSm ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 6849726 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۳ روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک اراک- در این ویدئو روایتی از انتظارها برای ضیافت مهمونی کیلومتری غدیر در اراک را ملاحظه می کنید. دریافت 7 MB کد مطلب 6849726 کپی شد مطالب مرتبط موسوی: برپایی ۱۵ موکب پذیرایی و توزیع هفت هزار پرس غذا در فراهان غدیر در کمیجان با ۱۴ هزار پرس اطعام و جشن در ۴۳ محله طنینانداز میشود برگزاری جشنهای غدیر در آشتیان با توزیع بیش از ۷ هزار پرس غذا برچسبها چشم به راه مهمونی غدیر اراک تجمع مردمی
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