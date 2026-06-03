https://mehrnews.com/x3cdQS ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲ کد مطلب 6849654 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲ نقاره نوازی در حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با شب عید سعید غدیر خم مشهد- در این فیلم تصاویری از نقاره نوازی در حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با شب عید سعید غدیر خم را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6849654 کپی شد مطالب مرتبط اینفوگرافیک؛ تشریح مهمانی غدیر در خراسان رضوی شهربازی معارفی غدیر؛ ابتکار فرهنگی در طرقبه حال و هوای آستان مقدس ثامن الحجج(ع) در شب عید غدیر دعوت امام جمعه تربت جام از مردم شهرستان در جشن بزرگ غدیر جشن غدیر با حضور پرشور مردم منطقه احمدآباد مشهد حرم مطهر امام رضا(ع) در شب عید سعید غدیر خم تشریح برنامههای جشن عید سعید غدیر در حرم مطهر امام رضا(ع) سنت حسنه دیدار با سادات در تجمعات شبانه مشهد برچسبها نقاره خانه حرم امام رضا (ع) مشهد عید سعید غدیرخم
نظر شما