  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

نقاره نوازی در حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با شب عید سعید غدیر خم‌

نقاره نوازی در حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با شب عید سعید غدیر خم‌

مشهد- در این فیلم تصاویری از نقاره نوازی در حرم مطهر امام رضا(ع) همزمان با شب عید سعید غدیر خم‌ را مشاهده می کنید.

دریافت 27 MB
کد مطلب 6849654

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها