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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶

تشریح برنامه‌های جشن عید سعید غدیر در حرم مطهر امام رضا(ع)

تشریح برنامه‌های جشن عید سعید غدیر در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی ضمن تبریک عید سعید غدیر، برنامه‌های حرم مطهر حضرت رضا (ع) به مناسبت این عید فرخنده را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسین شریعتی‌نژاد اظهار کرد: هم‌زمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، ویژه‌برنامه‌های تبلیغی -فرهنگی متعددی با عنوان «عید ولایت» با محوریت رواق امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی برگزار می‌شود.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این ویژه‌برنامه‌ها از شامگاه چهارشنبه سیزدهم خرداد بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امین‌الله و مدیحه‌سرایی ابراهیم قانع آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در این مراسم باشکوه حجت‌الاسلام علیزاده به ایراد سخنرانی پیرامون فضایل امیرالمؤمنین (ع) می‌پردازد و سپس گروه سرود آل طاها با اجرای نغمه‌های مذهبی و تواشیح‌خوانی فضایی شاد و عیدانه به مراسم می‌بخشند.

شریعتی نژاد عنوان کرد: شعرخوانی سید هاشم وفایی شاعر آئینی، مدیحه‌سرایی علی‌اکبر حائری و سید امیر احمدنیا از ذاکران اهل‌بیت (ع) و حماسه‌خوانی حاج صادق آهنگران از دیگر برنامه‌های شب عید غدیر در حرم مطهر رضوی است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: ویژه‌برنامه صبح عید سعید غدیر نیز ۱۴ خرداد از ساعت ۱۰:۳۰ با سخنرانی حجت‌الاسلام حیدری کاشانی آغاز می‌شود و اجرای سرود و همخوانی توسط گروه سرود حضرت ولیعصر (عج) از دیگر برنامه‌های جشن روز عید غدیر در آستان مقدس حضرت رضا (ع) است.

کد مطلب 6849521

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