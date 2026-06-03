به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتینژاد اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن عید سعید غدیر، ویژهبرنامههای تبلیغی -فرهنگی متعددی با عنوان «عید ولایت» با محوریت رواق امام خمینی (ره) در حرم مطهر رضوی برگزار میشود.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: این ویژهبرنامهها از شامگاه چهارشنبه سیزدهم خرداد بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء با قرائت زیارت امینالله و مدیحهسرایی ابراهیم قانع آغاز میشود.
وی عنوان کرد: در این مراسم باشکوه حجتالاسلام علیزاده به ایراد سخنرانی پیرامون فضایل امیرالمؤمنین (ع) میپردازد و سپس گروه سرود آل طاها با اجرای نغمههای مذهبی و تواشیحخوانی فضایی شاد و عیدانه به مراسم میبخشند.
شریعتی نژاد عنوان کرد: شعرخوانی سید هاشم وفایی شاعر آئینی، مدیحهسرایی علیاکبر حائری و سید امیر احمدنیا از ذاکران اهلبیت (ع) و حماسهخوانی حاج صادق آهنگران از دیگر برنامههای شب عید غدیر در حرم مطهر رضوی است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: ویژهبرنامه صبح عید سعید غدیر نیز ۱۴ خرداد از ساعت ۱۰:۳۰ با سخنرانی حجتالاسلام حیدری کاشانی آغاز میشود و اجرای سرود و همخوانی توسط گروه سرود حضرت ولیعصر (عج) از دیگر برنامههای جشن روز عید غدیر در آستان مقدس حضرت رضا (ع) است.
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