شهربازی معارفی غدیر؛ ابتکار فرهنگی در طرقبه

حجت الاسلام شهاب غفوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهربازی معارفی غدیر در طرقبه، اقدامی خلاقانه با هدف تبیین واقعه غدیر و انتقال مفاهیم دینی به کودکان و نوجوانان در کنار سایر برنامه‌هایی نظیر پرده‌خوانی، موکب‌های خدمت و سفره‌های اطعام علوی در سطح مساجد بخش‌های طرقبه و شاندیز طراحی و اجرا شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بینالود با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده صورت گرفته برای گرامیداشت عید سعید غدیر خم در این شهرستان، بیان کرد: امسال برنامه‌های ویژه‌ای با رویکرد تبیین غدیر، اتحاد و هم‌زمانی آن با ایام ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و قیام ۱۵ خرداد در سطح مساجد، بخش‌های طرقبه و شاندیز و روستاهای تابعه طراحی و در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه تلاش شده برنامه‌های شاخصی در مراکز اصلی برگزار شود، گفت: در بخش شاندیز، یکی از برنامه‌های محوری، برپایی ۱۵ موکب غدیر در پشت مسجد جامع شاندیز است که این موکب‌ها به مدت سه روز دایر بوده و خدماتی شامل پذیرایی، اطعام و توزیع اقلام مختلف به زائران و مجاوران ارائه می‌دهند؛ همچنین مراسم‌های اصلی در مسجد جامع شاندیز بلافاصله پس از اقامه نماز مغرب و عشا برگزار می‌شود که طبق برنامه‌ریزی، زمان سخنرانی از ساعت هشت و ربع تا نه شب خواهد بود.

غفوریان در ادامه به تشریح برنامه‌های بخش طرقبه پرداخت و عنوان کرد: مراسم‌های شاخصی در مساجد مهم این بخش در حال برگزاری است؛ از جمله مسجد صاحب‌الزمان (عج) در میدان مرکزی طرقبه که برای شب جمعه (شام عید)، مراسمی با دعوت از حجت‌الاسلام پژمان‌فر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی برای تبیین واقعه غدیر و گرامیداشت ایام ارتحال امام (ره) و قیام خونین ۱۵ خرداد تدارک دیده شده است. همچنین مسجد جامع طرقبه نیز برنامه‌هایی برای اتحاد امام و عید غدیر دارد و مسجد مایون علیا نیز برنامه‌های ویژه‌ای از جمله جشن ویژه بانوان را برگزار کرده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بینالود با اشاره به اینکه مساجد دیگر همچون مسجد جامع گلستان و مسجد بند گلستان نیز مراسم‌های شب عید را با پرده‌خوانی و برنامه‌های فرهنگی همراه کرده‌اند، افزود: یکی از اقدامات بسیار جذاب و تبیینی امسال، اجرای برنامه «پرده‌خوانی غدیر» در تمام مساجد شاخص شهرستان است که به تبیین واقعه غدیر برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان می‌پردازد.

وی در خصوص فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به مناسبت دهه امامت و ولایت تأکید کرد: در مسجد صاحب‌الزمان (عج) طرقبه، یک شهربازی معارفی ویژه کودک و نوجوان برپا شد که با استقبال بسیار عالی خانواده‌ها و کودکان همراه بود.

غفوریان به مشارکت پرشور مردمی در برپایی سفره‌های اطعام اشاره کرد و گفت: در سطح روستاها و بقاع متبرکه، آمار اطعام بسیار قابل‌توجه است؛ به طوری که در روستای «مایون علیا» مراسمی برای شب جمعه برنامه‌ریزی شده که با اطعام ۳ هزار نفر همراه است. همچنین امامزادگان یاسر و ناصر (ع) نیز که از نقاط کانونی فعالیت‌های فرهنگی شهرستان محسوب می‌شوند، در دهه ولایت مراسم‌های باشکوهی داشته‌اند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این‌ها، جشن‌های خیابانی و میدانگاهی در میدان مرکزی شهر طرقبه نیز هر شب با حضور پرشور مردم و گروه‌های سرود و مداحی برگزار شده است.

غفوریان ضمن دعوت از عموم مردم برای شرکت در این مراسم‌های مردمی، تأکید کرد: تمامی این برنامه‌ها با هدف ایجاد نشاط معنوی، تقویت وحدت و تبیین معارف علوی در ایام دهه ولایت پیش‌بینی شده است.