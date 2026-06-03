سردار زهرایی: دشمن اقتصاد را سنگر آخر قرار داده است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد زهرایی چهارشنبه شب در اجتماعات مردم شهرستان بابل اظهار داشت: مبعوث شدن به معنای برانگیخته شدن و انتخاب شدن برای انجام یک مأموریت بزرگ است.

وی افزود: همه ملت‌ها در طول تاریخ به این جایگاه نمی‌رسند، بلکه ملت‌هایی که در مسیر تربیت، رشد و تعالی گام برداشته و در بزنگاه‌های تاریخی نمره قبولی کسب کرده باشند، شایستگی این انتخاب الهی را پیدا می‌کنند.

سردار محمدزهرایی با اشاره به اینکه ملت ایران باید با صبر، هوشیاری و مقاومت، خود را برای سختی‌ها و توطئه‌های دشمن آماده نگه دارد، بیان داشت: امروز دشمن که نتوانسته در میدان رزم و دیپلماسی پیروز شود، اقتصاد را سنگر آخر خود قرار داده است.

فرمانده بسیج سازندگی کشور تصریح کرد: دشمن با کارشکنی در عرضه کالا، با احتکار دارو و مواد اولیه، با زمین زدن اعتماد عمومی، سفره های مردم را نشانه گرفته است.

وی تأکید کرد: دشمن از درِ انبارها وارد شده چون از درِ جنگ و مذاکره ناکام مانده است.

سردار زهرایی هرایی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی در اغتشاشات اخیر ایران گفت: این رژیم همواره دو هدف راهبردی را طبق سیاست‌های اعلامی خود بر علیه ایران پیش برده است، اول توقف صنعت هسته ای ایران و دوم توقف قدرت نظامی جمهوری اسلامی تا نتواند از تراز قدرت نظامی اسرائیل عبور کند.

وی با اشاره به اینکه واقعه غدیر خم تنها یک حادثه تاریخی نیست، اذعان داشت: این واقعه تاریخی مسیر هدایت امت اسلامی را تا عصر ظهور ترسیم کرده و پیام اصلی آن پایبندی به ولایت و حرکت در مسیر ارزش ها است که باید امروز بیش از گذشته به آن توجه شود.

رئیس بسیج سازندگی کشور در پایان سخنانش با تأکید بر اینکه صحنه نبرد امروز متفاوت با گذشته است، خاطرنشان کرد: دشمن امروز همان دشمن است.

سردار محمدزهرایی تأکید کرد: اغتشاشات سال گذشته به ما نشان داد که میدان نبرد جدیدی به نام جنگ ترکیبی ایجاد شد و ما در مقابل این دشمن باید آرایش مناسب بگیریم و حداقل بازدارندگی داشته باشیم.