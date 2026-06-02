https://mehrnews.com/x3cdpN ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۸ کد مطلب 6848572 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۵۸ میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و چهارمین شب بیعت با رهبری اراک- در این ویدئو میدانداری مردم دیار آفتاب در نود و چهارمین شب بیعت با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6848572 کپی شد مطالب مرتبط حضور پرشور ساوجیها در نود و سومین شب ایستادگی و مقاومت قزوین در نودوچهارمین شب؛ حضور مردم همچنان پا برجاست نود و سومین شب اجتماع حماسی مردم نراق در حمایت از ولایت فقیه شکوه حضور مردم آشتیان در شب نود و سوم بیعت با رهبر معظم انقلاب خوزنین بیدار و استوار؛ نودوچهارمین شب حضور مردمی برگزار شد برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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