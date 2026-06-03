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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۱

برگزاری عید غدیر در تجمعات باشکوه مردم رزن

برگزاری عید غدیر در تجمعات باشکوه مردم رزن

همدان- مردم رزن با حضور در خیابان‌ها علاوه بر برگزاری تجمعات باشکوه حماسی، شب عید غدیر را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6849782

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