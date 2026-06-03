https://mehrnews.com/x3cdTv ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۱ کد مطلب 6849782 استانها همدان استانها همدان ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۱ برگزاری عید غدیر در تجمعات باشکوه مردم رزن همدان- مردم رزن با حضور در خیابانها علاوه بر برگزاری تجمعات باشکوه حماسی، شب عید غدیر را جشن گرفتند. دریافت 33 MB کد مطلب 6849782 کپی شد مطالب مرتبط جشن عید غدیر در نود و پنجمین شب تجمع مردم در گرگان آزادی ۱۶ زندانی استان قم با کمک خیرین غدیر؛ واقعهای فراتر از تاریخ با ابعاد کلامی و تمدنی مهمونی کیلومتری غدیر فعالیت ۳۰ موکب در مهمانی کیلومتری غدیر رامیان برچسبها همدان تجمع مردمی جنگ رمضان
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