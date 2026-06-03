https://mehrnews.com/x3cdVp ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ کد مطلب 6849826 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۳۰ تجمع چرامیها به نود و پنجمین شب رسید چرام- تجمع چرامی ها به نود و پنجمین شب از شبهای حماسهساز رسید. دریافت 57 MB کد مطلب 6849826 کپی شد مطالب مرتبط کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند اسفرورین؛ نودوپنجمین شب همراهی مردم با آرمانهای انقلاب قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس برچسبها شهرستان چرام بیعت با رهبر انقلاب جنگ رمضان
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