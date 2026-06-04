امام جمعه اهل سنت گهردو: ولایت فقیه عامل ثبات، امنیت و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی ماهیگیر، امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک، با اشاره به نقش ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهمترین عوامل حفظ ثبات، امنیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، استمرار رهبری حکیمانه و پایبندی به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است.
وی افزود: امام خمینی (ره) با تکیه بر آموزههای اسلامی، استقلال، عزت و وحدت امت اسلامی را محور حرکت انقلاب قرار دادند و این مسیر در دوران رهبر معظم انقلاب نیز با درایت و آیندهنگری ادامه یافته است.
امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک تصریح کرد: هدایتهای رهبر معظم انقلاب در مقاطع حساس و سرنوشتساز کشور، از جمله در مواجهه با تهدیدهای خارجی و چالشهای مختلف، نقش مؤثری در تقویت همبستگی ملی و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در عرصههای داخلی و بینالمللی داشته است.
شیخ ماهیگیر با اشاره به ضرورت حفظ این مسیر گفت: امروز وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف کشور از دستاوردهای مهم رویکرد وحدتآفرین نظام اسلامی است و باید برای تقویت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه الزامات و مسئولیتهایی متوجه جامعه و نخبگان دینی است، بیان کرد: همه اقشار جامعه باید با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری در برابر توطئههای دشمنان، از ارزشهای انقلاب و منافع ملی صیانت کنند.
امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک تصریح کرد: نخبگان دینی نیز وظیفه دارند با تبیین صحیح معارف اسلامی، پاسخگویی به شبهات، تقویت روحیه امید در جامعه و آگاهیبخشی به نسل جوان، زمینه استمرار این مسیر را فراهم کنند.
وی تأکید کرد: توجه به مشترکات اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و تلاش برای تحکیم برادری و همزیستی میان همه آحاد ملت، از مهمترین مسئولیتهای علما و اندیشمندان دینی در شرایط کنونی است.
شیخ ماهیگیر در پایان خاطرنشان کرد: هرچه ارتباط مردم با ارزشهای دینی و انقلابی عمیقتر شود، زمینه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.
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