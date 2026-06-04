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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۰

امام جمعه اهل سنت گهردو: ولایت فقیه عامل ثبات، امنیت و انسجام ملی است

امام جمعه اهل سنت گهردو: ولایت فقیه عامل ثبات، امنیت و انسجام ملی است

بندرعباس-امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک نقش ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی بی‌بدیل دانست و بر لزوم حفظ وحدت، بصیرت و پاسداری از ارزش‌های انقلاب در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ علی ماهیگیر، امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک، با اشاره به نقش ولایت فقیه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ ثبات، امنیت و انسجام ملی در جمهوری اسلامی ایران، استمرار رهبری حکیمانه و پایبندی به آرمان‌های اصیل انقلاب اسلامی است.

وی افزود: امام خمینی (ره) با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، استقلال، عزت و وحدت امت اسلامی را محور حرکت انقلاب قرار دادند و این مسیر در دوران رهبر معظم انقلاب نیز با درایت و آینده‌نگری ادامه یافته است.

امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک تصریح کرد: هدایت‌های رهبر معظم انقلاب در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز کشور، از جمله در مواجهه با تهدیدهای خارجی و چالش‌های مختلف، نقش مؤثری در تقویت همبستگی ملی و افزایش اقتدار جمهوری اسلامی در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی داشته است.

شیخ ماهیگیر با اشاره به ضرورت حفظ این مسیر گفت: امروز وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف کشور از دستاوردهای مهم رویکرد وحدت‌آفرین نظام اسلامی است و باید برای تقویت آن تلاش بیشتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی چه الزامات و مسئولیت‌هایی متوجه جامعه و نخبگان دینی است، بیان کرد: همه اقشار جامعه باید با حفظ وحدت، بصیرت و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان، از ارزش‌های انقلاب و منافع ملی صیانت کنند.

امام جمعه اهل سنت گهردو سیریک تصریح کرد: نخبگان دینی نیز وظیفه دارند با تبیین صحیح معارف اسلامی، پاسخگویی به شبهات، تقویت روحیه امید در جامعه و آگاهی‌بخشی به نسل جوان، زمینه استمرار این مسیر را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: توجه به مشترکات اسلامی، پرهیز از اختلافات مذهبی و تلاش برای تحکیم برادری و همزیستی میان همه آحاد ملت، از مهم‌ترین مسئولیت‌های علما و اندیشمندان دینی در شرایط کنونی است.

شیخ ماهیگیر در پایان خاطرنشان کرد: هرچه ارتباط مردم با ارزش‌های دینی و انقلابی عمیق‌تر شود، زمینه پیشرفت، امنیت و اقتدار کشور نیز بیش از پیش تقویت خواهد شد.

کد مطلب 6849827

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