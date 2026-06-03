مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) در چاه مبارک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر،مراسم گرامیداشت سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی(ره)، قیام تاریخی ۱۵ خرداد و یادبود امام شهید و شهدای جنگ رمضان، عصر چهارشنبه در مسجد جامع اهل سنت شهر چاه‌مبارک برگزار شد.

در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان عسلویه، مسئولان محلی، علما، ائمه جمعه و جماعات اهل سنت و شیعه و جمع کثیری از مردم همراه بود، سخنرانان بر تبیین اندیشه‌های امام راحل، اهمیت وحدت ملی، حمایت از رهبری و ضرورت حفظ انسجام جامعه اسلامی تأکید کردند.

شیخ ابراهیم جاسمی امام جمعه موقت اهل سنت چاه‌مبارک، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، امام راحل را نماد دفاع از مظلومان و احیاگر عزت امت اسلامی دانست و بر ضرورت صبر، استقامت، حفظ وحدت و حمایت از رهبری در شرایط کنونی تأکید کرد.

شیخ محمود خوشخبر امام جمعه موقت اهل سنت کنگان نیز با اشاره به جایگاه امام خمینی(ره) در شکل‌گیری عزت و استقلال جمهوری اسلامی، وفاداری به آرمان‌های امام راحل را در عمل به ارزش‌های انقلاب، تقویت همدلی و وحدت و حمایت از امنیت و منافع ملی کشور دانست.

نهضت ۱۵ خرداد را نقطه آغاز حرکت تاریخی ملت ایران

فرماندار شهرستان عسلویه، نهضت ۱۵ خرداد را نقطه آغاز حرکت تاریخی ملت ایران برای دستیابی به آزادی، استقلال و عزت توصیف کرد و گفت: اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل اندیشه‌های امام خمینی(ره)، ایستادگی مردم و مجاهدت نیروهای مسلح است.

اسکندر پاسالار وحدت ملی و حضور مردم در صحنه را از مهم‌ترین عوامل موفقیت و پیشرفت کشور برشمرد.

سخنرانان این مراسم همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر ضرورت اتحاد مسلمانان، مقابله با توطئه‌های دشمنان، تقویت همبستگی اجتماعی و تداوم مسیر امام خمینی(ره) و شهیدان انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، بیانیه پایانی توسط شیخ مصطفی شادمان امام جمعه اهل سنت پرک قرائت شد. در این بیانیه ضمن گرامیداشت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، قیام ۱۵ خرداد و یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ رمضان، بر حفظ وحدت و انسجام ملی، حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی، تبعیت از رهبری، تقویت همبستگی میان اقشار مختلف جامعه و استمرار راه شهدا تأکید شد.

این مراسم به همت مرکز اسلامی بوشهر و با همکاری فرمانداری شهرستان عسلویه، بخشداری و شهرداری چاه‌مبارک برگزار شد و با استقبال گسترده مردم همراه بود.