امام جمعه گناوه: نترسیدن از دشمن از مهمترین آموزه های امام راحل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر شنبه در نشست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با موضوع هماهنگی برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام راحل (ره) و قیام ۱۵ خرداد، ضمن گرامیداشت دهه امامت و ولایت، سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و یومالله ۱۵ خرداد اظهار کرد: ماه ذیالحجه یادآور فضائل، مناقب و اوصاف امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) و اهلبیت عصمت و طهارت (ع) است و هر یک از مناسبتهای این ماه فرصتی برای تبیین فرهنگ ولایت و معرفی سیره اهلبیت (ع) به جامعه اسلامی محسوب میشود.
وی افزود: امسال دهه امامت و ولایت و روز غدیر در حالی برگزار میشود که با سالگرد ارتحال یکی از بزرگترین مروجان مکتب اهلبیت (ع) یعنی حضرت امام خمینی (ره) و همچنین یومالله ۱۵ خرداد تقارن یافته است؛ از این رو یاد و خاطره امام راحل، شهدای ۱۵ خرداد و همه شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر را گرامی میداریم.
امام جمعه گناوه با اشاره به شخصیت ممتاز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران گفت: خداوند متعال یکی از بزرگترین نعمتهای خود را در قالب وجود شخصیتی جامعالاطراف به ملت ایران و آزادیخواهان جهان عطا کرد؛ شخصیتی که زندگی ایشان میتواند برای همه الگو و اسوه باشد.
وی تصریح کرد: امام خمینی (ره) شخصیتی بود که زهد را با سیاست، علم را با عمل، عرفان را با فلسفه و معنویت را با مدیریت اجتماعی درآمیخت و توانست بزرگترین تحول سیاسی و اجتماعی دوران معاصر را رقم بزند.
حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: تشکیل حکومت اسلامی از آرمانهای دیرینه انبیای الهی و اولیای دین بود و اگرچه در میان معصومان (ع)، پیامبر اکرم (ص)، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) موفق به تشکیل حکومت اسلامی در مدتی کوتاه شدند، اما پس از آن قرنها این آرمان محقق نشد تا اینکه در عصر حاضر به دست امام خمینی (ره) بار دیگر حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت.
وی با اشاره به اهمیت تاریخی قیام ۱۵ خرداد، گفت: جرقه انقلاب اسلامی از ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ زده شد و این روز به عنوان نقطه عطف تاریخ انقلاب اسلامی شناخته میشود.
وی اضافه کرد: قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نقطه آغاز نهضتی بود که توانست مسیر تاریخ ایران را تغییر دهد و به تشکیل نظام جمهوری اسلامی منجر شود.
امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه قیام ۱۵ خرداد آغاز نهضتی شد که تکامل یافته همه نهضت های پیشین است، افزود: پیش از آن نهضتهای مهمی همچون نهضت تنباکو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن صنعت نفت در کشور شکل گرفته بود که هر کدام آثار و برکاتی داشتند، اما قیام ۱۵ خرداد از نظر محتوا، اهداف و ماهیت تفاوت اساسی با آن نهضتها داشت.
وی بیان کرد: در نهضت تنباکو، مرحوم میرزای شیرازی با یک فتوای تاریخی توانست توطئه استعمارگران را خنثی کند و در نهضت مشروطه نیز علما برای حاکمیت قانون و مقابله با استبداد تلاش کردند، اما قیام ۱۵ خرداد به رهبری امام خمینی (ره) آغاز نهضتی بود که اصل نظام طاغوتی را هدف قرار داد و زمینهساز برپایی حکومت اسلامی شد.
رکنی حسینی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) با شجاعت و صلابت در برابر رژیم پهلوی و حامیان آن ایستاد و پرچم مبارزه با بی عدالتی را برافراشت و در این مسیر مبارزهای را آغاز کرد که سرانجام به پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ انجامید.
امام راحل برای همه نسلها یک الگوی ماندگار است
وی با بیان اینکه امام راحل برای همه نسلها یک الگوی ماندگار است، اظهار کرد: امام شخصیتی بود که عدالتخواهی، مبارزه با ظلم، دفاع از محرومان و ایستادگی در برابر استکبار را در عمل به نمایش گذاشت و امروز نیز اندیشههای ایشان میتواند راهنمای ملتهای آزاده و همه نهضت های جهان باشد.
وصیتنامه امام راحل منشور ماندگار انقلاب اسلامی است
امام جمعه گناوه با اشاره به وصیتنامه سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) گفت: این وصیتنامه منشور ماندگار انقلاب اسلامی است که با حدیث شریف ثقلین آغاز میشود و نشاندهنده پیوند عمیق امام راحل (ره) با قرآن کریم و اهلبیت (ع) است.
وی افزود: امام خمینی (ره) شیفته امیرالمؤمنین (ع) و مروج فرهنگ غدیر بود و همواره بر تمسک به قرآن و عترت به عنوان دو یادگار ارزشمند پیامبر اکرم (ص) تأکید داشت و در وصینامه خود نیز بیان فرمودند.
حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران نیز از همین فرهنگ الهام گرفته و بر پایه آموزههای قرآن و اهلبیت (ع) شکل گرفته است.
وی با اشاره به سادهزیستی و زهد ،پارسایی امام خمینی (ره) گفت: امام هیچگاه دلبسته دنیا و زخارف آن نشد و زندگی ساده ایشان گواه روشنی بر این حقیقت است و امام شهید امت نیز به امام راحل تاسی کرده بود.
امام جمعه گناوه افزود: بیاعتنایی امام به دنیا موجب شد که در برابر قدرتهای بزرگ جهانی با اقتدار بایستد و از آرمانهای اسلام و ملت ایران دفاع کند.
وی گفت: یکی از برکات و ثمرات الهی وجود امام راحل به اعتقاد تمام دوستان و اعتراف دشمنان این بود که ایشان توانست در دوران معاصر تاثیرگذار باشد و امروز باید این عصر و زمان را عصر امام نامید ،امام توانست نهضت اسلامی و اسلام ناب را در اوج مادی گرایی در دنیا و انزوای دین ، به میان زندگی مردم و جامعه آورد .
وی عقلانیت، معنویت و عدالت را سه رکن اساسی مکتب امام خمینی (ره) دانست و اظهار کرد: امام شخصیتی عقلگرا، معنویتمحور و عدالتخواه بود و این اصول همچنان میتواند راهگشای جامعه اسلامی در مسیر پیشرفت و تعالی باشد.
رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت معرفی اندیشههای امام به نسل جوان گفت: امروز یکی از مهمترین وظایف مسئولان فرهنگی، نخبگان و رسانهها تبیین ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی (ره)، آثار علمی، اندیشههای سیاسی و اجتماعی و سیره عملی ایشان برای نسل جدید است.
وی با اشتاره به برخی آثار و کتاب های امام راحل افزود: آثار ارزشمند علمی امام خمینی (ره) در حوزههای مختلف فقه، فلسفه، عرفان، اخلاق و سیاست گنجینهای بزرگ برای جامعه اسلامی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
احیای نظریه ولایت فقیه و تبیین جایگاه آن در اداره جامعه اسلامی
امام جمعه گناوه با اشاره به نقش ولایت فقیه در اندیشه امام راحل تصریح کرد: یکی از مهمترین دستاوردهای فکری امام خمینی (ره) احیای نظریه ولایت فقیه و تبیین جایگاه آن در اداره جامعه اسلامی بود که امروز به عنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی شناخته میشود.
وی همچنین با اشاره به شرایط منطقه و مقاومت ملتهای مسلمان به ویژه ملت ایران اسلامی در برابر ابرقدرت ها گفت: یکی از مهمترین آموزهها و درس های امام خمینی (ره) برای همه ما ، نترسیدن از دشمن و ایستادگی در برابر زورگویان بود و این فرهنگ امروز در جبهه مقاومت و ملتهای آزاده جهان مشاهده میشود.
رکنی حسینی بیان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب امام خمینی (ره) امروز با صلابت در برابر فشارها، تهدیدها و تحریمهای دشمن بدون هیچ ترس و واهمه ای ایستادگی کرده و دشمنان نتوانستهاند به اهداف خود دست پیدا کنند.
وی گفت: این نترسیدن و نهراسیدن از دشمن یکی از اصول مکتب امام راحل است و امروز تنها ملتی که در مقابل آمریکا ایستاده ایران اسلامی است و این نترسیدن ، شجاعت و صلابت را امام راحل به ارمغان آورد و دشمن نیز چاره ای جز تسلیم در مقابل اراده ملت ایران اسلامی ندارد.
ایام ارتحال امامراحل فرصتی برای تبیین شخصیت و مکتب ایشان
امام جمعه گناوه بیان کرد: ایام ارتحال امام راحل فرصتی است که ما شخصیت ، مکتب ، جامع الاطراف بودن ،زهد ، تقوا، شجاعت و دشمن شناسی ایشان را به جامعه به ویژه نسل جوان معرفی کنیم و وظیفه ما معرفی این شخصیت بی نظیر عالم اسلام به جامعه بشریت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، محبت و علاقه مردم به امام خمینی (ره) را نشانه اخلاص و ایمان و عمل صالح ایشان دانست و گفت: حضور میلیونی مردم در استقبال از امام در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و همچنین تشییع تاریخی پیکر مطهر ایشان در خرداد ۱۳۶۸ نشاندهنده جایگاه بیبدیل امام در دلهای مردم بود.
امام جمعه گناوه در پایان از برگزاری برنامههای مختلف سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) و یومالله ۱۵ خرداد در شهرستان گناوه خبر داد و افزود: مراسم محوری گرامیداشت سالگرد ارتحال امام راحل و قیام ۱۵ خرداد با حضور اقشار مختلف مردم در شب های پنجشنبه و جمعه در یادمان شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
وی گفت: این مناسبتها فرصتی برای تبیین مکتب و سیره حضرت امام راحل، آرمانهای انقلاب اسلامی و تجدید میثاق با ولایت و ارزشهای اسلامی باشد.
تدارک برنامه های ۱۴ و ۱۵ خرداد
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان گناوه در این نشست اظهار کرد: در آستانه فرارسیدن سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد و سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام راحل این نشست با دستور کار هماهنگی آئین ها و مراسم ویژه این ایام تشکیل شده است.
ضرغام مردانی با گرامیداشت دهه امامت و ولایت و تقارن این دهه با سالگرد ارتحال امام راحل و قیام ۱۵ خرداد در سال جاری افزود: تبیین اندیشه و آرمانهای والای امام راحل که برگرفته از تعالیم مکتب ناب اسلام است امروز وظیفه همه ما است و برگزاری برنامه های این مناسبت تجدید بیعتی دوباره با آرمان های بلند انقلاب،امام راحل،شهدا و امام شهید امت و رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
مردانی یادآور شد: با توجه به اتفاقات اخیر در منطقه و به ویژه جنگ رمضان و ایستادگی و مقاومت ملت ایران و نیروهای مسلح کشور تحت هدایت های مقام معظم رهبری،برگزاری باشکوه مراسم امسال این ایام از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است.
وی یادآور شد: مراسم سی و هفتمین سالگرد ارتحال ملکوتی امام خمینی (ره) پنجشنبه شب هفته جاری با سخنرانی حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی امام جمعه گناوه همراه با اجرای برنامه های فرهنگی و حماسی این ایام در محل تجمع شبانه مردمی در یادمان شهدای گمنام گناوه برگزار خواهد شد همچنین برنامه ویژه گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد نیز جمعه شب در همین مکان برگزار می شود.
نظر شما