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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸

برپایی همزمان جشن عید غدیر و تجمعات حماسی شبانه در همدان

برپایی همزمان جشن عید غدیر و تجمعات حماسی شبانه در همدان

همدان-مردم همدان در نود و ششمین شب حضور در تجمعات حماسی دفاع از وطن، ولایت امیرالمومنین(ع) را جشن گرفتند.

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کد مطلب 6850595

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