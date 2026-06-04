https://mehrnews.com/x3cff5 ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ کد مطلب 6850595 استانها همدان استانها همدان ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۵۸ برپایی همزمان جشن عید غدیر و تجمعات حماسی شبانه در همدان همدان-مردم همدان در نود و ششمین شب حضور در تجمعات حماسی دفاع از وطن، ولایت امیرالمومنین(ع) را جشن گرفتند. دریافت 30 MB کد مطلب 6850595 کپی شد مطالب مرتبط امام خمینی(ره)؛ رهبری که قدرت را ابزار خدمت به مردم میدانست «عید غدیر» ضامن بقای اسلام و تجلی ولایت الهی است امام خمینی(ره)؛میراثی ماندگار فراتر از زمان؛مکتبی که تا ابد زنده است جریان غدیر؛ انتصاب و معرفی معیار امامت و ولایت جلوههای «غدیر» در بعثت ملت؛ بوی ظهور به مشام میرسد مردم سلماس در موج نود و شش شب های مقاومت ملی در خیابان ایستاده اند امام جمعه گناوه: امام خمینی (ره) احیاگر فرهنگ ولایت در عصر حاضر بود برچسبها همدان جشن عید غدیر مهمونی کیلومتری غدیر 1405
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