اجرای «عهدواره محله پای کار ایران» در استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این عهدواره با رویکرد تقویت مشارکتهای اجتماعی، مردمیسازی فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت محلات، در راستای معرفی و تقدیر از اقدامات خلاقانه و اثرگذار شهروندان در سطح استان برگزار میشود.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: تمامی شهروندان، گروههای مردمی، فعالان اجتماعی، فرهنگی و محلات استان بوشهر میتوانند اقدامات و طرحهای خلاقانه خود را که در ارتباط با دفاع مقدس سوم مردم استان بوشهر اجرا شده یا در حال اجراست، در سامانه عهدواره ثبت کنند.
اکبری با اشاره به محورهای دهگانه این رویداد بیان کرد: محورهای این عهدواره شامل «نظم، امنیت و ایمنی»، «سلامت روانی و اجتماعی»، «پشتیبانی از جبهه مقاومت»، «توانمندسازی و تقویت خلاقیت»، «تابآوری اقتصادی»، «هویت و انسجام اجتماعی»، «فضای سبز و محیط زیست»، «مصرف بهینه و صرفهجویی»، «حمایت از گروههای آسیبپذیر» و «شبکهسازی و رسانه محلهای» است.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر خاطرنشان کرد: ثبت آثار و اقدامات از ۱۳ خردادماه همزمان با دهه امامت و ولایت آغاز شده و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.
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