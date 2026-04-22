۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

«عهدواره محله پای کار ایران» در بوشهر اجرا می شود

بوشهر- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر از برگزاری رویداد «عهدواره محله پای کار ایران» با هدف تقویت نقش‌آفرینی مردم در مدیریت و پیشرفت محلات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری صبح چهارشنبه در نشست شورای راهبردی مدیریت محله‌محور استان بوشهر با تأکید بر اهمیت رویکرد محله‌محوری در حل مسائل اجتماعی اظهار کرد: تجربه‌های موفق نشان داده است که هر جا مردم در متن برنامه‌ریزی و اقدام قرار گرفته‌اند، مسائل محلات با سرعت و پایداری بیشتری حل شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر افزود: از این رو تقویت سازوکارهای مشارکت مردمی در سطح محلات یکی از رویکردهای جدی در برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی استان بوشهر است.

وی افزود: در همین راستا «عهدواره محله پای کار ایران» به عنوان رویدادی در جهت شناسایی، ترویج و تقدیر از حرکت‌های متعهدانه و خلاقانه مردم محلات ذیل شورای پیشرفت محله طراحی شده است. این رویداد با هدف برجسته‌سازی اقدامات داوطلبانه و مردمی و در راستای نقش‌آفرینی مردم در دفاع مقدس سوم شکل گرفته است.

اکبری با اشاره به جایگاه شوراهای پیشرفت محله در این رویکرد گفت: شوراهای پیشرفت محله به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در شبکه مدیریت محله‌محور می‌توانند زمینه هم‌افزایی میان مردم، گروه‌های جهادی، فعالان اجتماعی و دستگاه‌های اجرایی را فراهم کنند و بستر مناسبی برای حل مسائل محلی با اتکا به توان و مشارکت مردم ایجاد نمایند.

خدمت‌رسانی مردمی در سطح محلات

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر تصریح کرد: این رویداد با تمرکز بر ثبت، مستندسازی و انعکاس اقدامات مؤثر مردمی طراحی شده و تلاش دارد نمونه‌های موفق کنشگری اجتماعی در محلات را شناسایی کرده و به عنوان الگو معرفی کند تا تجربه‌های موفق به سایر محلات نیز منتقل شود.

وی ادامه داد: عهدواره محله پای کار ایران در ۱۰ محور طراحی شده و تلاش می‌کند طیف متنوعی از فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و خدمت‌رسانی مردمی در سطح محلات را پوشش دهد. فراخوان این رویداد به‌زودی منتشر خواهد شد و از عموم مردم، به‌ویژه اعضای شوراهای پیشرفت محلات، فعالان اجتماعی، گروه‌های مردمی و کنشگران محلی دعوت می‌شود اقدامات و تجربه‌های خود را در این چارچوب ارائه کنند.

اکبری تأکید کرد: تقویت شبکه مدیریت محله‌محور، شناسایی ظرفیت‌های مردمی و حمایت از ابتکارات محلی یکی از مهم‌ترین راهبردهای استانداری بوشهر در حوزه اجتماعی است و چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش همبستگی محلی و ارتقای کیفیت زندگی در محلات باشد.

