به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، ستاد مشترک ارتش آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، در سفری رسمی به کاراکاس با مقامهای ونزوئلا دیدار و گفتگو کرده است.
بر اساس این بیانیه، ژنرال کین در نخستین سفر رسمی خود به ونزوئلا، مذاکراتی دوجانبه با مقامهای ارشد دولت موقت این کشور، فرماندهان نظامی و همچنین کارکنان سفارت آمریکا در کاراکاس داشته است.
در این بیانیه آمده است که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در جریان این سفر، بر اهمیت ثبات ونزوئلا، حفظ امنیت در نیمکره غربی و تعهد ارتش آمریکا به اجرای برنامه سهمرحلهای ترامپ تأکید کرده است.
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