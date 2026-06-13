ترامپ از حذف سرکرده یگ گروه مواد مخدر به کمک ونزوئلا خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در شبکه تروث سوشال نوشت که به دستور وی و با هماهنگی مقام‌های ونزوئلا، نیروهای آمریکایی موفق شدند رهبر سازمان موسوم به «ترین دِ آراگوا» را از بین ببرند.

ترامپ گفت: به دستور من و در هماهنگی با مقام‌های ونزوئلا، نیروهای ما با موفقیت رهبر سازمان تروریستی ترین دِ آراگوا را از بین بردند.

وی در ادامه با دست آوردسازی دوباره برای خود مدعی شد: تروریست‌های ترین دی آراگوا دیگر نه در ونزوئلا و نه در هیچ جای دیگری پناهگاه امنی نخواهند داشت و تحت رهبری من، این قاتلان و اربابان مواد مخدر را در هر زمان و در هر مکانی پیدا خواهیم کرد و به اعماق جهنمی که لایقش هستند؛ خواهیم فرستاد.

ترامپ جزئیات بیشتری درباره زمان، مکان یا نحوه این عملیات ارائه نکرد.

ترین دی آراگوا (Tren de Aragua) یک باند جنایی ونزوئلایی است که اصالتاً از یک زندان در ایالت آراگوا در ونزوئلا سر برآورد. رهبر آن، هکتور گِرِرو فلورس (معروف به «نینیو گِرِرو»)، این باند زندانی را به یک سازمان جنایی فراملی تبدیل کرد که کنترل معادن طلا، مسیرهای قاچاق مواد مخدر و گذرگاه‌های مرزی بین ونزوئلا و کلمبیا را در دست داشت.

وزارت خارجه آمریکا این باند را در فوریه ۲۰۲۵ به عنوان سازمان تروریستی خارجی اعلام کرد.

فاکس نیوز اعلام کرده بود که این باند هزاران عضو دارد و امنیت عمومی در سرتاسر نیم‌کره غربی را تهدید می‌کند.