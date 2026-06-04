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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۲۷

کاروان ۱۰۰۰ نفری استان سمنان با ۲۶ اتوبوس رهسپار حرم مطهر امام راحل شد

کاروان ۱۰۰۰ نفری استان سمنان با ۲۶ اتوبوس رهسپار حرم مطهر امام راحل شد

سمنان- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سمنان از اعزام کاروانی بالغ بر هزار زائر از شهرهای مختلف این استان به سمت مرقد مطهر امام خمینی (ره) با نظارت پلیس راهور خبر داد.

میثم قدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام هزار زائر استان سمنان برای شرکت در مراسم سالگرد ارتحال امام راحل خبر داد و افزود: این زائران شب گذشته از سراسر استان سمنان راهی این سفر شدند.

وی از تدارک ۲۶ دستگاه اتوبوس به این منظور خبر داد و افزود: با همراهی پلیس راهور بر اعزام ناوگان تمامی این اتوبوس ها کنترل و نظارت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان، ادامه داد: از این تعداد ۱۰ اتوبوس سمنان، پنج دستگاه گرمسار، سه دستگاه سرخه و برای شهرهای شاهرود و دامغان، مهدیشهر و آرادان هر کدام دو دستگاه پیش بینی شده بود.

قدمی با تاکید به اینکه به رانندگان این تعداد اتوبوس توصیه های لازم شده است، تصریح کرد: در صورت لزوم این اتوبوس ها در مجتمع های خدمات رفاهی توقف خواهند داشت.

وی از فعال بدون گشت های راهداری در طول مسیر خبر داد و اضافه کرد: این گشت ها بر روند تردد این ناوگان اعزام برای ایمنی سفر نظارت خواهند داشت.

کد مطلب 6849917

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