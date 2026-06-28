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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۵

آمادگی راهداری سمنان برای تشییع میلیونی؛ ۳۶ موکب بین‌راهی منتظر زائران

آمادگی راهداری سمنان برای تشییع میلیونی؛ ۳۶ موکب بین‌راهی منتظر زائران

سمنان- مدیرکل راهداری سمنان با بیان اینکه تمام توان برای میزبانی از زائران قائد شهید به‌کار گرفته شده، گفت: ایمن‌سازی ۲۰ نقطه، پنج اکیپ و ۳۶ موکب، جابه‌جایی روزانه ۱۵۰ اتوبوس را ممکن کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدمی شامگاه یکشنبه در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های استان سمنان با موضوع مراسم تشییع قائد شهید امت در محل استانداری سمنان از آماده‌باش کامل این اداره‌کل برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم خبر داد و افزود: افزایش چشمگیر تردد در محورهای استان پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: تمامی امکانات، نیروها و تجهیزات راهداری برای مدیریت ترافیک، ارتقای ایمنی و اعزام روزانه ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به تهران بسیج شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان تاکیدکرد: عملیات ایمن‌سازی، شانه‌سازی و افزایش عرض جاده‌ها در محورهای استان انجام شده و کارگاه‌های راهداری نیز با حداکثر توان در حال آماده‌سازی مسیرها هستند.

قدمی با اشاره به استقرار پنج اکیپ راهداری، امدادی و پلیس در محورهای استان، ادامه داد: ۲۰ نقطه پر تصادف شناسایی و اجرای اقدامات ایمنی در این مقاطع در دست اجرا است.

وی اضافه کرد: همچنین ۳۶ مجتمع خدماتی بین‌راهی برای ارائه خدمات و برپایی موکب آماده شده‌اند تا خدمات مناسبی به زائران ارائه شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان سمنان همچنین از نیاز روزانه به ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای انتقال زائران به تهران خبر داد و بیان داشت: همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای تأمین ناوگان مورد نیاز مورد تأکید است.

کد مطلب 6873646

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