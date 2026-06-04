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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

انهدام ۳۰ تن چای غیرقابل مصرف در لاهیجان با دستور دادستان

انهدام ۳۰ تن چای غیرقابل مصرف در لاهیجان با دستور دادستان

لاهیجان- دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از امحای ۳۰ تن چای خشک تاریخ‌گذشته در یکی از کارخانه‌های چای‌سازی این شهرستان خبر داد و گفت: این محموله فاسد با دستور قضائی به کود گیاهی تبدیل شد.

مراد قربان‌زاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بررسی‌های به عمل آمده، مقدار ۳۰ تن چای خشک تاریخ‌گذشته که در یک کارخانه چای‌سازی در شهرستان لاهیجان نگهداری می‌شد، با دستور مقام قضائی از محل کارخانه خارج و برای امحا و استفاده غیرخوراکی منتقل شد.

وی افزود: این محموله به دلیل انقضای تاریخ مصرف، نداشتن استانداردهای لازم و عدم رعایت فرمول ثبت‌شده تولید، فاقد ارزش تغذیه‌ای برای مصرف انسانی تشخیص داده شد.

دادستان لاهیجان با اشاره به هماهنگی دستگاه قضائی با شهرداری لاهیجان، خاطرنشان کرد: این چای‌های تاریخ‌گذشته به گلخانه شهرداری منتقل شده تا با تبدیل به کود گیاهی، از ورود مواد فاسد به چرخه مصرف انسانی جلوگیری شود.

قربان‌زاده هریس تصریح کرد: عملیات انتقال و امحای این محموله با حضور نمایندگان شهرداری در محل گلخانه انجام شده است.

وی تأکید کرد: این اقدام در راستای صیانت از سلامت عمومی، جلوگیری از ورود مواد فاسد به چرخه مصرف انسانی و همچنین مدیریت اصولی پسماند با رویکرد بازیافت و بهره‌برداری قانونی صورت گرفته است.

کد مطلب 6849948

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