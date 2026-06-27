قربانزاده: پرونده‌ سند بنای تاریخی «کاشف‌ السلطنه» تعیین تکلیف شد

مراد قربانزاده هریس در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح عملکرد این مجموعه ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تسلیت ایام اظهار کرد: دادسرای لاهیجان با رویکرد «عدالت هوشمند، خدمات بیدغدغه و نظارت میدانی»، ۳۱ اقدام راهبردی را در دستور کار قرار داده که بخش عمده آن با هدف کاهش اطاله دادرسی، صیانت از امنیت عمومی و حمایت از اقشار آسیبپذیر طراحی و اجرا شده است.
وی با اشاره به اجرای طرح تمام الکترونیک رسیدگیها، تحقیقات و دادرسی، از حذف تدریجی کاغذ و احراز رتبه برتر استانی در این حوزه خبر داد و افزود: با تعیین تکلیف حدود بیست هزار پرونده رسوبی در سامانۀ ضابطان، از ورود حجم زیادی از پروندهها به دادسرا جلوگیری شده و زمان پاسخدهی به گواهی عدم سوء پیشینه نیز به سطح برتر استان ارتقا یافته است.
دادستان لاهیجان در ادامه به برخورد قاطع با بینظمی و رانندگی مخاطرهآمیز، هنجارشکنی و تهدیدات امنیتی تأکید کرد و گفت: در حوزه امنیت اقتصادی نیز با تشکیل کارگروه ویژه و راهاندازی گشتهای نظارتی بر بازار، ضمن مقابله با گرانفروشی و احتکار در دوران جنگ تحمیلی اخیر، با مفسدان اداری و اقتصادی نیز بدون اغماض برخورد شده است.
قربانزاده هریس با اشاره به اجرای طرح «قانون در صحنه» از طریق بازسازی صحنه جرائم با حضور قاضی و ضابطان، و نیز طرح رعد قضایی برای برخورد لحظهای با مخلان نظم و آسایش عمومی، خاطرنشان کرد: در حوزه جرائم خشن، اجرای احکام قصاص با قاطعیت پیگیری و در عین حال، تلاش گستردهای برای ایجاد صلح و سازش میان طرفین صورت گرفته است.
وی از پایش مستمر پروندههای سرپرستی، صدور دستورات روزانه به اورژانس اجتماعی، رفع نقاط حادثهخیز و حمایت از امنیت روانی مردم از طریق کنترل دقیق فضای مجازی به عنوان بخشی از اقدامات اجتماعی این دادسرا یاد کرد و افزود: با حرفهآموزی و اشتغال زندانیان و نیز حمایت از خانوادههای آنان، جمعیت کیفری زندانها به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
دادستان لاهیجان با اشاره به ملاقاتهای مردمی و جلسات مستمر با مدیران اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی، تصریح کرد: حمایت از تولید و سرمایهگذاری، نظارت بر ایمنی سرویسهای مدارس، جلوگیری از ترک تحصیل کودکان آسیبدیده، الزام اداره ورزش و جوانان به ترویج ورزش همگانی، و جمعآوری معتادان متجاهر با همکاری بهزیستی و شهرداری، از دیگر اولویتهای اجرایی این مجموعه بوده است.
قربانزاده هریس در پایان با اشاره به انهدام ۳۰ تن چای تاریخ گذشته و تبدیل آن به کود برای فضای سبز، پایان دادن به بلاتکلیفی ۳۰ ساله سند بنای تاریخی «کاشفالسلطنه»، توقیف اموال همدستان با رژیمهای آمریکا و اسرائیل، و نیز مقابله جدی با ساختوساز غیرمجاز و تغییر کاربری باغات چای و اراضی کشاورزی، تأکید کرد: تمامی این اقدامات در راستای تحقق عدالت، حفظ امنیت غذایی و صیانت از حقوق عامه صورت گرفته است.
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