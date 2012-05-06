اشتغال زایی برای دانش آموختگان دانشگاه آزاد در کارخانه چای

بهروز دانشیان در گفتگو با مهر با بیان اینکه در راستای بخشنامه دانشگاه‌آزاد مبنی برای استفاده از چای لاهیجان، 12 تن چای به واحدهای دانشگاه آزاد ارسال شده است، تاکید کرد که در صورت برنامه ریزی و مساعدت معاون اداری مالی و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان قصد خرید کارخانه چای را نیز دارد تا علاوه بر اشتغالزایی، به کشاورزان منطقه لاهیجان نیز کمک شود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از این کار واسطه گری یا تولید چای نیست، هدف اصلی از این اقدام را درآمدزایی برای ایجاد سایر برندهای داخلی چای اعلام کرد و گفت: در کنار تولید چای می توان آزمایشگاههای تخصصی ایجاد کرد تا منجر به بهبود کیفیت چای شود و نحوه بهبود را به عنوان یک علم علاوه بر عرضه که سبب ایجاد درآمد زایی می شود، در نظر گرفت.

به گفته رئیس واحد لاهیجان دانشگاه آزاد، نظارت بر کاشت چای در لاهیجان توسط دانشگاه آزاد صورت می گیرد و با توجه به اینکه رشته چای در مقطع کاردانی این دانشگاه نیز فعال است، با خرید کارخانه چای، دانش آموختگان می توانند در آن مشغول به کار شوند.

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد اسلامی به تازگی بخشنامه ای صادر کرده که بر اساس آن، تمام واحدهای این دانشگاه باید از چای تولید شده در واحد لاهیجان دانشگاه آزاد برای مصرف روزانه خود استفاده کنند.

این بخشنامه در راستای تحقق شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی صورت گرفته و دانشگاه آزاد پیش از این با صدور بخشنامه ای خرید هر گونه کالای خارجی را توسط واحدهای دانشگاه ممنوع اعلام کرده بود.