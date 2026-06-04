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۱۴ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

قاتلان مأمور کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض در کمترین زمان به دام افتادند

قاتلان مأمور کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض در کمترین زمان به دام افتادند

مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای دستگیری عاملان شهادت مأمور کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض در شب گذشته، عملیات ویژه‌ای را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اعلام کرد: در پی شهادت یکی از مأموران گشت کلانتری ۱۴۰ باغ‌فیض در شب گذشته به دست تعدادی از سارقان و خرده‌فروشان مواد مخدر، شناسایی و دستگیری عاملان این جنایت به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

با انجام اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات میدانی گسترده و تلاش شبانه‌روزی مأموران، مخفیگاه متهمان متواری شناسایی شد و در عملیاتی مقتدرانه هر سه متهم حاضر در صحنه جنایت در محل اختفای خود دستگیر شدند.

بر اساس این گزارش، یکی از متهمان که عامل اصلی تیراندازی و شهادت مأمور انتظامی بوده است، هنگام دستگیری در برابر مأموران مقاومت کرد که در اجرای قانون و به‌منظور مهار وی، از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زمین‌گیر شد.

متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب قتل با سلاح گرم اعتراف کرده‌اند و تحقیقات تکمیلی برای روشن شدن ابعاد مختلف این پرونده همچنان ادامه دارد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تأکید کرد پلیس با عاملان تعرض به امنیت عمومی و کسانی که جان حافظان امنیت را هدف قرار دهند، قاطعانه و بدون اغماض برخوررد می کند .

کد مطلب 6849973

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