احسان خادمی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر پیرامون جایگاه عید سعید غدیر اظهار کرد: این مناسبت، عید حکومت اسلامی و تجلی ولایت در عرصه سیاست است.

وی تصریح کرد: عید سعید غدیر که عید ولایت نامگذاری می‌شود، تنها به جنبه‌های دینی و عبادی ولایت نمی‌پردازد، بلکه دارای ابعاد عمیق سیاسی، تمدنی و اجتماعی است.

استاد دانشگاه با تأکید بر معنای عید غدیر افزود: عید سعید غدیر یعنی ضرورت مدیریت الهی جامعه و ضرورت وجود یک رهبر الهی برای هدایت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

خادمی خاطرنشان کرد: عید ولایت که عید سعید غدیر خم محسوب می‌شود، نمایانگر حکمرانی دینی و حکمرانی اسلامی در قالب ولایت است.

استاد دانشگاه همچنین بیان کرد: ولایت، محور وحدت در جامعه است و ضرورت جامعه‌سازی اسلامی و مدیریت الهی جامعه را در قالب یک حکومت دینی و اسلامی متبلور می‌کند.

وی کار بزرگ حضرت امام راحل عظیم‌الشأن (رحمت الله) را احیای اقتدار سیاسی اسلام توصیف کرد و افزود: ایشان با اسلام سیاسی خود موفق شدند که یک جامعه دینی و یک حکومت دینی در قالب ولایت پایه گذاری کنند.

خادمی در ادامه با اشاره به وضعیت ملت‌های مسلمان گفت: اینکه می‌بینید الان ملت‌های مسلمان در برابر قدرت‌های جهانی مقاوم شده‌اند، به علت حکومت ولایت و به علت ولایت سیاسی جامعه؛ استقلال‌خواهی و عزت اسلامی است.

وی در پایان پیام‌های مهم عید سعید غدیر را شامل عدالت، معنویت، وحدت، مسئولیت اجتماعی، استقلال‌خواهی و کرامت انسانی دانست و تأکید کرد: این پیام‌ها به جامعه دینی، غرور و عزت اسلامی و دینی می‌بخشد و باعث می‌شود در برابر اراده قدرت‌های خارجی تسلیم نشده و تن به ذلت ندهند.