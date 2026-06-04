خبر گزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا بهرامی: به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم در یادداشتی آورده است ، غدیر فقط یک روز در تاریخ نیست. غدیر روزی است که پیام اسلام به خط پایان رسید و خداوند اعلام کرد: «اَلْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ»؛ امروز دینتان را کامل کردم.

امام خمینی (ره) غدیر را عید «اکمال دین و اتمام نعمت» می‌دانستند و مقام معظم رهبری قائد شهید تأکید فرموده اند: غدیر فقط یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک خط فکری و یک جریان سازنده در اسلام است.

مسلمانان هر مذهبی که باشند، در این اصل مشترکند که اسلام پس از پیامبر اکرم (ص) به پایان نرسید. غدیر یعنی همین ادامه دادن؛ یعنی امت اسلامی هرگز بی‌راهنما نمی‌ماند و سنت نبوی هرگز تعطیل نمی‌شود.

محبت اهل بیت (ع) که در قرآن کریم به عنوان «اجر الرساله» معرفی شده، یک اصل ماندگار برای حفظ پیوند امت با خاستگاه وحی است. غدیر، نماد این پیوند عمیق و پاسدار این میراث مشترک میان همه مسلمانان است.

از نگاه امامین انقلاب، زنده کردن غدیر نه تنها تفرقه‌انگیز نیست، بلکه قوی‌ترین محور برای بازگشت به اسلام ناب محمدی (ص) و تحقق وحدت امت اسلامی است. وقتی ما غدیر را زنده نگه می‌داریم، در حقیقت به تمام این اصول مشترک جان می‌دهیم.

غدیر، عید اکمال دین است. زنده نگه داشتن غدیر، یعنی مراقب باشیم اختلافات فرعی ما را از اصل دین دور نکند؛ یعنی بدانیم وحدت مسلمانان تنها با بزرگداشت مشترکات ممکن است.

زنده نگه داشتن غدیر، زنده نگه داشتن اسلام است.

دبیر مجمع نخبگان دانشگاهی حوزوی*