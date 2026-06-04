به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک قرارگاه جنگ اقتصادی و کارگروه اقتصادی استان با اشاره به طرح مباحث کلیدی در جلسات اخیر گفت: برخی موضوعات در سطح ملی تعریف می‌شوند و طبق روال برای تصمیم‌گیری به تهران ارسال خواهد شد، اما هم‌زمان دستور کارهای مهم استانی نیز در حال پیگیری و اجراست.

اصفهان پیشتاز در هوشمندسازی حوزه حمل‌ونقل و توزیع بار

استاندار اصفهان با اشاره به رونمایی از یک طرح نوین در شبکه توزیع کالا گفت: اصفهان نخستین استان کشور است که موفق به طراحی و آزمایش «سامانه هوشمند اعلام بار» شده است؛ سامانه‌ای که در صورت موفقیت کامل می‌تواند الگویی برای سراسر کشور باشد و فرآیند حمل، جابه‌جایی و توزیع بار را شفاف و کارآمد کند.

تمرکز استان بر ساماندهی بازار آرد، نان و کالاهای اساسی

وی با اشاره به دغدغه‌های جدی موجود در حوزه گندم، آرد و نان افزود: در این جلسه موضوعاتی همچون کیفیت و قیمت نان، مسائل نانوایان آزادپز و یارانه‌بگیر، و همچنین چالش‌های زنجیره تأمین مالی صنایع نساجی و پوشاک با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت.

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش نظارتی مدیریت استان گفت: هفته گذشته گزارش عملکرد «قرارگاه نظارت و تنظیم بازار» ارائه شد. اصفهان تنها استانی است که این قرارگاه را به‌صورت عملیاتی و مستمر فعال کرده و با وجود اینکه برخی اقدامات ممکن است اثر کوتاه‌مدت داشته باشند، اما حضور هفتگی ما در بازار برای کنترل قیمت‌ها و کاهش فشار تورمی بر مردم ضروری است.

ثمره ورود استان به بازار مرغ و دارو

استاندار اصفهان با اشاره به اقدامات اخیر در بازار کالاهای اساسی اظهار کرد: تدابیر انجام‌شده در دو تا سه هفته گذشته در حوزه تأمین مرغ مؤثر بود و اکنون شاهد ثبات و کاهش نسبی قیمت آن در بازار هستیم. همچنین در حوزه دارو، بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت توزیع، موجب رفع بخش قابل توجهی از مشکلات مردم شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش مدیران استان گفت: امروز از ساعت شش صبح، مدیران با روحیه‌ای جهادی در جلسات متعدد حاضر شدند تا مسائل مردم را دنبال کنند. امید است این تجربه‌های بومی علاوه بر حل مشکلات استانی، به‌عنوان الگوهای موفق در تصمیم‌گیری‌های ملی مورد توجه قرار گیرد.

