دیوید اتنبورو در ۱۰۰ سالگی در انتظار دریافت سیزدهمین نامزدی امی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، دیوید اتنبورو جدیدترین مستند طبیعت خود را با عنوان «اقیانوس با دیوید اتنبورو» در ۹۹ سالگی ساخته است.

این سازنده مشهور مستندهای طبیعت و حیات وحش و برنده ۳ جایزه امی می‌تواند سیزدهمین نامزدی خود را برای این مستند از «نشنال جیوگرافیک» که درباره شگفتی‌ها و شکنندگی حیات دریایی است، به فهرست جوایز خود اضافه کند.

حرفه دیوید اتنبورو، مستندساز مشهور انگلیسی، تقریباً به اندازه عمرش و دهه‌ها ادامه داشته است. این مورخ که ۸ مه امسال ۱۰۰ ساله شد، تقریباً ۷۵ سال پیش، در سال ۱۹۵۲، کار خود را به عنوان تهیه‌کننده در بی‌بی‌سی آغاز کرد. سفر او کمی پس از آن با مستند طبیعت چند قسمتی این شبکه در سال ۱۹۵۴ با عنوان «جستجوی باغ وحش» آغاز شد.

۳۰ سال طول کشید تا اتنبورو اولین نامزدی امی خود را سال ۱۹۸۵ برای نویسندگی سریال «سیاره زنده: تصویری از زمین» از شبکه PBS دریافت کند. اولین نامزدی او برای روایت اما ۳۰ سال بعد و سال ۲۰۱۶، برای سریال ۶ قسمتی «داستان زندگی» از شبکه BBC، به دست آمد. سال ۲۰۱۸، اتنبورو اولین جایزه امی در بخش روایت را برای دنباله «سیاره آبی ۲» از شبکه BBC که دنباله زندگی دریایی است، دریافت کرد.

پس از آن وی ۲ جایزه دیگر برای روایت را سال ۲۰۱۹ برای «سیاره ما» که اولین مستند طبیعت نتفلیکس بود، و سال ۲۰۲۰ برای «هفت جهان، یک سیاره» از شبکه BBC به دست آورد.

امسال، اتنبورو می‌تواند سیزدهمین نامزدی امی خود را برای «اقیانوس با دیوید اتنبورو» از شبکه نشنال جیوگرافیک که از دیزنی پلاس و هولو پخش می‌شود، کسب کند. این پروژه که هم از شگفتی‌های حیات دریایی حمایت می‌کند و هم چالش‌های پیش روی آن را بررسی می‌کند، امتیاز کامل ۱۰۰ را در سایت «راتن تومیتوز» کسب کرده است.



کیت شولی، کارگردان و تهیه‌کننده اجرایی که بیش از ۴۰ سال با اتنبورو همکاری داشته، می‌گوید: آنچه درباره دیوید فوق‌العاده است قوی ماندن انرژی، کنجکاوی و اشتیاق او نسبت به دنیای طبیعی است. او در طول دوران حرفه‌ای قابل توجه خود، سطح بی‌نظیری از اعتماد را با مخاطبان در سراسر جهان ایجاد کرده و این اعتماد فیلم «اقیانوس» را به فیلمی بدل کرده که واقعاً با مخاطبان در سراسر جهان ارتباط برقرار کرد و گفتگوهای جهانی معناداری را برای حفاظت از اقیانوس‌های ما برانگیخت و از تغییر سیاست‌های دنیای واقعی حمایت کرد.

داگ اندرسون، مدیریت فیلمبرداری از صخره‌های مرجانی راجا آمپات، اندونزی را در مستند «اقیانوس با دیوید اتنبورو» برعهده داشت.