کاهش ۱۶ درصدی پروازهای امارات در ژوئن

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ترکیه تودی، شرکت هواپیمایی امارات مستقر در دوبی ظرفیت پروازی خود در ماه ژوئن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۶ درصد کاهش داده و تعداد پروازهای خروجی روزانه این شرکت از ۲۳۷ پرواز در ژوئن ۲۰۲۵ به حدود ۲۰۰ پرواز رسیده است.

بر اساس این گزارش، امارات در حال حاضر روزانه حدود ۲۰۰ پرواز از فرودگاه بین‌المللی دوبی انجام می‌دهد که نزدیک به ۸۰ درصد برنامه پروازی این شرکت پیش از آغاز جنگ به شمار می‌رود. با این حال این ایرلاین اعلام کرده قصد دارد تا اواسط ژوئن بخشی از ظرفیت پروازی خود را دوباره افزایش دهد.

این کاهش در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های هواپیمایی در سراسر منطقه با کاهش تقاضای سفر، افزایش هزینه‌های عملیاتی و اختلال در مسیرهای پروازی ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران مواجه هستند.

طبق داده‌های شرکت تحلیل هوانوردی «سیریوم»، پروازهای امارات به فرودگاه‌های هیثرو، گاتویک و استنستد لندن، همچنین آمستردام، وین، پکن و بریزبن از جمله مسیرهایی هستند که با کاهش قابل توجه روبه‌رو شده‌اند و در برخی موارد تعداد پروازها بیش از نصف کاهش یافته است.

این تغییرات در حالی رخ می‌دهد که امارات متحده عربی به طور معمول در این بازه زمانی وارد فصل اوج سفرهای تابستانی می‌شود؛ دوره‌ای که یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های سال برای فرودگاه‌های این کشور محسوب می‌شود.

در همین حال تأثیر جنگ تحمیلی علیه ایران در سراسر بازار هوانوردی خاورمیانه احساس می‌شود. به گفته لینوس باوئر، بنیانگذار شرکت مشاوره هوانوردی «بی‌ای‌ای اند پارتنرز»، شرکت هواپیمایی قطر ایرویز در ژوئن امسال حدود ۱۹ درصد پروازهای کمتری نسبت به ژوئن سال گذشته برنامه‌ریزی کرده است، در حالی که شرکت اتحاد ایرویز در همین دوره حدود هشت درصد به تعداد پروازهای خود افزوده است.

اختلالات منطقه‌ای همچنین بر ترافیک مسافری فرودگاه بین‌المللی دوبی (DXB) به عنوان هاب اصلی امارات تأثیر گذاشته است. شرکت فرودگاه‌های دوبی اعلام کرد این فرودگاه در سه‌ماهه نخست سال جاری ۱۸.۶ میلیون مسافر جابه‌جا کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۰.۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین ترافیک مسافری در ماه مارس، همزمان با آغاز جنگ، نسبت به مارس سال گذشته ۶۵.۷ درصد کاهش یافت و به حدود ۲.۵ میلیون مسافر رسید.

با این حال مسئولان فرودگاه‌های دوبی اعلام کرده‌اند تقاضای سفر همچنان در سطح قابل قبولی قرار دارد و پس از بازگشایی حریم هوایی امارات، عملیات پروازی به تدریج در حال افزایش است و شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند برنامه‌های پروازی خود را بازسازی کرده و ظرفیت را بازیابی کنند.

بر اساس اعلام انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی (یاتا)، بازار هوانوردی خاورمیانه همچنان با فشار مواجه است؛ به طوری که در آوریل امسال تقاضای مسافر در میان شرکت‌های هواپیمایی منطقه نسبت به آوریل سال گذشته ۴۸ درصد کاهش یافته، ظرفیت پروازی ۳۸ درصد افت کرده و میانگین ضریب بار نیز به حدود ۷۰ درصد رسیده است.