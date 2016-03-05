امضای یادداشت تفاهم سازمان هواپیمایی و بریتیش ایرویز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خداکرمی از افزایش تمایل حضور برخی شرکت‌های هواپیمایی خارجی در ایران خبرداد و گفت: مسئولان شرکت هواپیمایی ملی انگلیس (بریتیش ایرویز) در هفته جاری به ایران سفر می‌کنند و یادداشت تفاهم جدید بین سازمان هواپیمایی کشوری ایران با این شرکت هواپیمایی امضا خواهد شد.

وی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایرفرانس (شرکت هواپیمایی فرانسه) حدود دو ماه گذشته به ایران سفر کرد و یادداشت تفاهمی با سازمان هواپیمایی کشوری در زمینه برقراری پروازهای پاریس - تهران به امضا رساند، افزود: قرار است سقف پروازهای شرکت هواپیمایی لوفتهانزا در مسیر فرانکفورت - تهران افزایش یابد، ضمن اینکه پروازهای شرکت هواپیمایی کی. ال. ام. که از حدود ۳ سال گذشته قطع شده بود مجدد در مسیر آمستردام - تهران برقرار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه پروازهای این شرکت‌های هواپیمایی طی سه ماه نخست سال آینده افزایش یا برقرار می‌شود، افزود: علاوه بر این تعداد پروازهای شرکت هواپیمایی آلیتالیا در مسیر رم - تهران از ۴ پرواز هفتگی به ۷ پرواز هفتگی افزایش یافت و شرکت هواپیمایی ایرآسیای مالزی نیز که پروازهای آن از سال ۹۲ به مقصد ایران قطع شده بود برای برقراری مجدد پروازهای خود به ایران اعلام آمادگی کرده است.

معاون امور بین‌الملل و هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری، عمده پروازهای سیاحتی خارجی در ایام نوروز را به مقاصد امارات و ترکیه و پروازهای زیارتی را به بغداد و نجف عنوان کرد.

خداکرمی درباره برنامه‌ریزی برای پروازهای نوروزی گفت: تاکنون مجموع مجوزهای صادره پروازی برای نوروز بیش از ۲۱ هزار پرواز برنامه‌ای و فوق‌العاده است که حدود ۷ هزار پرواز خارجی و ۱۴ هزار پرواز مربوط به پروازهای داخلی است.

وی با بیان اینکه به دلیل اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما شرکت‌های داخلی در سال جاری تمایل بیشتری برای پروازهای داخلی نسبت به سال گذشته دارند، گفت: در بهمن ماه امسال تعداد پروازهای داخلی نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته حدود ۱۹ درصد پرواز داشت که به دلیل اجرای آزادسازی نرخ بلیت بود٬ در حالی که این آمار طی سال های گذشته معمولا حدود ۴ تا ۵ درصد بود.

معاون امور بین‌الملل و هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه هر سال در اواسط اسفند با مشکل کمبود بلیت برای پروازهای نوروزی مواجه بودیم افزود: خوشبختانه در سال جاری با اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما ظرفیت پروازهای داخلی افزایش یافت و کمبود بلیت هواپیما تا میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

خداکرمی، اجرای آزادسازی نرخ بلیت هواپیما را یکی از اقدامات مهم سازمان هواپیمایی کشوری در سال جاری عنوان کرد و گفت: اگر نرخ در هر محصولی آزاد نباشد ماحصل آن فساد و رانت خواهد بود. آزادسازی نرخ بلیت هواپیما مقدمه‌ای برای تمایل ایرلاین‌ها برای افزایش پروازهای داخلی و نوسازی ناوگان است. به رغم اینکه تا دی‌ماه همچنان تحریم‌ها علیه ایران ادامه داشت اما نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد در پروازهای بین‌المللی افزایش داشتیم.