هشدار هواشناسی کرمان نسبت به وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر پنجشنبه اعلام کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، پدیده غالب جوی در استان کرمان تا اوایل هفته آینده، وزش باد نسبتاً شدید به همراه خیزش گردوخاک و افزایش غلظت غبار خواهد بود.
همچنین انتقال ریزگردها و افزایش غلظت آلایندهها موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا در مناطق مختلف استان کرمان میشود.
اداره کل هواشناسی استان کرمان نسبت به احتمال اختلال در تردد محورهای مواصلاتی، به ویژه در مناطق شرق استان کرمان هشدار داد و از هموطنان خواست نسبت به توصیههای ایمنی توجه لازم را داشته باشند.
نظر شما