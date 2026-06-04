به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین گزارش مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان نشان می‌دهد اختلاف دمایی قابل توجهی میان مناطق مختلف استان وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که در حالی علی‌آباد و پارک ملی گلستان صبح امروز دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد را تجربه کردند، آق‌قلا روز گذشته با ثبت دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بود.

بر اساس این گزارش، حداقل دمای هوای گرگان در صبح امروز ۱۸ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود حداکثر دمای این شهر در طول روز به ۲۷ درجه سانتی‌گراد برسد.

همچنین حداقل دمای ثبت شده در سایر ایستگاه‌های هواشناسی استان شامل آق‌قلا، اینچه‌برون، بندرگز، بندرترکمن، گنبدکاووس، هاشم‌آباد، گمیشان و کارکنده ۱۸ درجه سانتی‌گراد، کلاله، مینودشت و انبارالوم ۱۷ درجه سانتی‌گراد و مراوه‌تپه ۱۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

مرکز پیش‌بینی هواشناسی گلستان اعلام کرد روند دمایی استان همچنان تحت پایش قرار دارد.